Новосибирский театр «Красный факел» отменяет спектакли не поддержавшего спецоперацию Тимофея Кулябина

Известный своими постановками на всю страну Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» объявил об отмене спектаклей режиссера Тимофея Кулябина. Информация об этом появилась 20 декабря на сайте театра, зрителям предлагают сдавать билеты на постановки «Онегин», «Дикая утка», «Дети солнца». Кроме того, на страницах спектаклей убрана фамилия режиссера, а с сайта удалена страница с его биографией.
Режиссер несколько лет назад оказался в центре скандала вокруг своего спектакля «Тангейзер», вызвавшего гнев представителей РПЦ и активистов, тогда в его поддержку на уличные акции выходили представители культурной общественности в разных городах.
В конце февраля Тимофей Кулябин высказался против спецоперации — в тот момент он работал в Чехии. С тех пор на его странице в соцсетях в открытом доступе только публикации о его работе с Немецким театром в Берлине, где в сентябре состоялась премьера его постановки первой пьесы Чехова «Платонов».
Тимофей Кулябин, в 30-летнем возрасте возглавивший «Красный факел» в статусе главного режиссера, — один из самых известных режиссеров нового поколения, его спектакли неоднократно удостаивались премии «Золотая маска».
Ранее в Минкульте объяснили вычеркивание с афиш имен создателей спектаклей, не поддержавших спецоперацию, «запросом общества».