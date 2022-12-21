Новосибирский театр «Красный факел» отменяет спектакли не поддержавшего спецоперацию Тимофея Кулябина

Известный своими постановками на всю страну Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» объявил об отмене спектаклей режиссера Тимофея Кулябина. Информация об этом появилась 20 декабря на сайте театра, зрителям предлагают сдавать билеты на постановки «Онегин», «Дикая утка», «Дети солнца». Кроме того, на страницах спектаклей убрана фамилия режиссера, а с сайта удалена страница с его биографией.



Режиссер несколько лет назад оказался в центре скандала вокруг своего спектакля «Тангейзер», вызвавшего гнев представителей РПЦ и активистов, тогда в его поддержку на уличные акции выходили представители культурной общественности в разных городах.

