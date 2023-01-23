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    Началось строительство водовода из Ростовской области в Донбасс

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    Военно-строительный комплекс российского Минобороны приступил к прокладке нового водовода, который должен соединить Ростовскую область и Донбасс, чтобы обеспечить водой жителей Донбасса, передает 23 января РИА Новости. Пока ведутся подготовительные работы: археологические и геологические изыскания, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя, устройство траншей и котлованов под резервуары, укладка дорожных плит.

    «Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец — Донбасс», — цитирует агентство сообщение министерства.

    Согласно проекту, трубопровод мощностью до 300 тысяч кубометров в сутки будет иметь две нити по 200 км каждая, накопители воды на 10 тысяч кубометров, насосные станции, электроподстанции. К работе привлечены около 800 единиц техники и 1600 военных строителей. Это восьмой водовод, построенный МО для территорий, взятых под контроль.

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    ДНРДонбассМинобороныМинобороны РФРостовская областьВодоводы
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