Началось строительство водовода из Ростовской области в Донбасс

Военно-строительный комплекс российского Минобороны приступил к прокладке нового водовода, который должен соединить Ростовскую область и Донбасс, чтобы обеспечить водой жителей Донбасса, передает 23 января РИА Новости. Пока ведутся подготовительные работы: археологические и геологические изыскания, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя, устройство траншей и котлованов под резервуары, укладка дорожных плит.



«Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец — Донбасс», — цитирует агентство сообщение министерства.

