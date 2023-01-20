Легенду «Барселоны» Дани Алвеса отправили в тюрьму по обвинению в домогательствах

Суд в Барселоне принял решение заключить под стражу бразильского футболиста Дани Алвеса на время расследования дела о сексуальном насилии. Об этом сообщает 20 января Marca.



Отмечается, что Алвес арестован без права освобождения под залог.



О задержании 39-летнего футболиста стало известно 20 января. Ему вменяют сексуальное насилие в отношении женщины в туалете ночного клуба Барселоны в конце декабря 2022 года. Предполагаемая жертва рассказывала, что Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье. Сам игрок отрицал все обвинения и говорил, что не знает эту женщину и никогда ее не видел.

