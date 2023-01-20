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    Легенду «Барселоны» Дани Алвеса отправили в тюрьму по обвинению в домогательствах

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    Суд в Барселоне принял решение заключить под стражу бразильского футболиста Дани Алвеса на время расследования дела о сексуальном насилии. Об этом сообщает 20 января Marca.

    Отмечается, что Алвес арестован без права освобождения под залог.

    О задержании 39-летнего футболиста стало известно 20 января. Ему вменяют сексуальное насилие в отношении женщины в туалете ночного клуба Барселоны в конце декабря 2022 года. Предполагаемая жертва рассказывала, что Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье. Сам игрок отрицал все обвинения и говорил, что не знает эту женщину и никогда ее не видел.

    Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год. Также за свою карьеру он играл в «Севилье» (2003–2008), «Ювентусе» (2016–2017), ПСЖ (2017–2019) и Сан-Паулу (2019–2021). Сейчас играет в Мексике. Также он ездил на чемпионат мира в Катар вместе со сборной Бразилии, за которую выступает еще с 2006 года. Является олимпийским чемпионом (2020), чемпионом Испании (6 раз), трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира. На его счету множество других наград и личных достижений.

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