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    Посол рассказал, когда российским туристам откроют путь в Китай

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    Россияне уже могут получать туристические визы в Китай. Об этом 20 января заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

    «Мы уже открыли туристические визы. Единственное ограничение - не хватает рейсов. Надо восстановить рейсы. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет», — отметил он (цитата по ТАСС).

    Для туристов из Китая путь в Россию тоже открывается: поездки организованных групп стартуют 6 февраля. О возобновлении потока путешественников и возможных проблемах читайте в материале «Фонтанки».

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