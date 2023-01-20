Посол рассказал, когда российским туристам откроют путь в Китай

Россияне уже могут получать туристические визы в Китай. Об этом 20 января заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.



«Мы уже открыли туристические визы. Единственное ограничение - не хватает рейсов. Надо восстановить рейсы. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет», — отметил он (цитата по ТАСС).

Для туристов из Китая путь в Россию тоже открывается: поездки организованных групп стартуют 6 февраля. О возобновлении потока путешественников и возможных проблемах читайте в материале «Фонтанки».