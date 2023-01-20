Власти КНР назвали сроки возвращения китайских туристов в Россию

Власти Китая возобновляют туристические поездки для организованных групп в Россию и часть других стран с 6 февраля 2023 года. Об этом со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР 20 января сообщает ТАСС.



Помимо России китайским туристам в экспериментальном режиме разрешено будет также выезжать в Аргентину, Венгрию, Египет, ОАЭ и ещё ряд стран.



«Фонтанка» рассказывала, что Китай до пандемии был одним из лидеров в сегменте въездного туризма в Петербург. Как городу на Неве не повторить ошибок с туристами из Поднебесной, читайте в нашем материале.

