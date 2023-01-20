Игра в подкидного педофила тянулась 2 месяца. Арестованному педагогу из Пушкина отомстили за измену с 14-летней

«Фонтанка» узнала, как развивалась недавняя история с привлечением за педофилию преподавателя фотостудии в школе Пушкина. Все началось с обиды его девушки, а затем заявление в прокуратуру летало от Следственного комитета до полиции туда и обратно. Пока не разозлился руководитель СК Петербурга.

Наше издание сообщало, как в январе Следственным комитетом задержан 21-летний, уже уволенный, сотрудник школы в Пушкине Глеб Т. Ему вменили совсем уж не педагогические статьи — 134,135 («Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста», «Развратные действия») и на всякий случай — 242-ую («Хранение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с целью распространения»). 16 января его все же арестовали, а теперь в обвинении фигурируют две потерпевшие — 12- и 14-летнего возраста. «Фонтанка» узнала, с чего начался этот скандал, неприятный во всех отношениях для школьного образования .

По данным нашего издания, еще в середине ноября прошлого года в прокуратуру Пушкина пришло заявление от 23-летней преподавательницы той же школы Дарьи Б. Она как человек с активной жизненной позицией сообщила — на дополнительных занятиях по курсу фотостудии, которые и вел ныне арестованный, случайно увидела в его компьютере фотографии обнаженной девочки. Заодно кое-что добавила и про его сомнительную личную жизнь. Другое дело, что заявительница умолчала о том, что сама сожительствовала с ним. Из прокуратуры заявление переслали в Следственный комитет Пушкина. Там оно пролежало месяц и было направлено в полицию района, хотя в УМВД не могли принимать решения по половой неприкосновенности (это подследственность СК и только). Оперативники побывали в школе, где уже шел внутренний разбор ситуации, сам предполагаемый виновник был уволен, его коллеге-заявительнице и подруге по совместительству тоже посоветовали найти другое место. (Кстати, тот компьютер с нехорошими фото был чуть ли не зачищен). Все же полицейские установили ту, что была на фото. Ею оказалась 12-летняя школьница. Потом выяснилось и имя его новой подружки — 14-летней школьницы.

К середине декабря материал с исходными данными полиция отправила обратно в СК Пушкина, но, судя по всему, была уже предновогодняя атмосфера. Потом шли сами праздники. А когда после начала будней информация о малолетках в школе и педагоге начала просачиваться в СМИ, все быстро закрутилось при помощи телефонных звонков исполняющей обязанности Следственного комитета Петербурга Парастаевой.