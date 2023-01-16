В Петербурге арестован бывший работник школы, на компьютере которого нашли детское порно

Октябрьский районный суд заключил под стражу бывшего сотрудника пушкинской школы, на рабочем компьютере которого нашли компрометирующий контент. Об этом 16 января сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

21-летнему Георгию вменяют роман с 14-летней, фривольную переписку с 12-летней и порнографическое «наследство», оставшееся после увольнения. Всего — три статьи УК РФ.

Судебное заседание по понятным причинам проходило в закрытом режиме. Молодой человек был задержан 12 января, с первого раза арестовать его не вышло, 13 января срок задержания был продлен на 72 часа.