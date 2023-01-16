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    В Петербурге арестован бывший работник школы, на компьютере которого нашли детское порно

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    Октябрьский районный суд заключил под стражу бывшего сотрудника пушкинской школы, на рабочем компьютере которого нашли компрометирующий контент. Об этом 16 января сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    21-летнему Георгию вменяют роман с 14-летней, фривольную переписку с 12-летней и порнографическое «наследство», оставшееся после увольнения. Всего — три статьи УК РФ.

    Судебное заседание по понятным причинам проходило в закрытом режиме. Молодой человек был задержан 12 января, с первого раза арестовать его не вышло, 13 января срок задержания был продлен на 72 часа.

    В СК считают, что обнаженных мальчиков работник школы хранил на компьютере для распространения, обвиняемый же считает, что это «подстава» от бывших коллег.

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