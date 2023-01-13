В Петербурге фигуранта дела о детском порно на школьном компьютере везут в изолятор, СК хотел другого

В изолятор временного содержания возвращают бывшего сотрудника пушкинской школы, которому вменяют непедагогические контакты с подростками. В Следственном комитете рассчитывал, что пятница, 13 января, закончится для него в СИЗО.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Октябрьский райсуд на 72 часа продлил срок задержания обвиняемому. Об этом просил его адвокат. Вероятно, дополнительное время требуется, чтобы собрать больше данных, характеризующих фигуранта.



21-летнему Георгию вменяют роман со школьницей 14 лет, фривольную переписку с 12-летней и порнографическое «наследство», оставшееся на казённом компьютере после его увольнения из школы. Обвинение предъявлено по трём статьям.