    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.85eur74.41

    МЧС подсчитало, сколько человек в Петербурге окунулись на Крещение. Это один из каждых 200 горожан

    1226
    1 комментарий
    Фото: ГУ МЧС по Петербургу
    ПоделитьсяПоделиться

    Во время празднования Крещения Господня в Петербурге в городских купелях окунулись в общей сложности более 28 тысяч человек, то есть примерно каждый двухсотый житель города. Происшествий не зафиксировано. Об этом 20 января сообщает петербургское ГУ МЧС.

    Ночью и утром искупались 13 тысяч человек. Остальные — уже днём. Омовения проходили не только под открытым небом, но и в помещениях. На водоёмах города для обряда была подготовлена 21 иордань. Их оборудовали по всем нормам безопасности, рядом дежурили спасатели, инспекторы ГИМС, медики, представители правоохранительных органов и волонтёры.

    Фото: ГУ МЧС по Петербургу
    Фото: ГУ МЧС по Петербургу
    Фото: ГУ МЧС по Петербургу
    Фото: ГУ МЧС по Петербургу
    ПоделитьсяПоделиться

    «Отметим также, что накануне праздника сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в церквях и храмах», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» провела опрос среди читателей. 7 % его участников купаются на Крещение ежегодно. 28 % не поддерживают эту традицию. Пресс-служба Кремля заявляла, что президент Путин тоже окунался в прорубь, в Подмосковье. Как это делали обычные петербуржцы, смотрите в нашем фоторепортаже.

    Фото: ГУ МЧС по Петербургу

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрещениеПетербургКупание в иорданиКупание в купелиКупание в Крещение
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close