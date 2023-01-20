МЧС подсчитало, сколько человек в Петербурге окунулись на Крещение. Это один из каждых 200 горожан

Во время празднования Крещения Господня в Петербурге в городских купелях окунулись в общей сложности более 28 тысяч человек, то есть примерно каждый двухсотый житель города. Происшествий не зафиксировано. Об этом 20 января сообщает петербургское ГУ МЧС.
Ночью и утром искупались 13 тысяч человек. Остальные — уже днём. Омовения проходили не только под открытым небом, но и в помещениях. На водоёмах города для обряда была подготовлена 21 иордань. Их оборудовали по всем нормам безопасности, рядом дежурили спасатели, инспекторы ГИМС, медики, представители правоохранительных органов и волонтёры.
«Отметим также, что накануне праздника сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в церквях и храмах», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» провела опрос среди читателей. 7 % его участников купаются на Крещение ежегодно. 28 % не поддерживают эту традицию. Пресс-служба Кремля заявляла, что президент Путин тоже окунался в прорубь, в Подмосковье. Как это делали обычные петербуржцы, смотрите в нашем фоторепортаже.