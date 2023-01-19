Путин искупался в проруби на Крещение. Но фото Кремль не покажет

Президент РФ Владимир Путин последовал традиции и окунулся в прорубь на Крещение. Это произошло в Подмосковье, сообщили 19 января в пресс-службе Кремля.



При этом в администрации президента уточнили, что ни фото, ни видео купающегося в проруби Путина на этот раз публиковаться не будет.



«На этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил по этому поводу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).



«Фонтанка» писала, что год назад Владимир Путин не стал купаться на Крещение, прислушавшись к рекомендации представителей РПЦ в связи с пандемией.

