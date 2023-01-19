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    Путин искупался в проруби на Крещение. Но фото Кремль не покажет

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    Президент РФ Владимир Путин последовал традиции и окунулся в прорубь на Крещение. Это произошло в Подмосковье, сообщили 19 января в пресс-службе Кремля.

    При этом в администрации президента уточнили, что ни фото, ни видео купающегося в проруби Путина на этот раз публиковаться не будет.

    «На этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил по этому поводу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    «Фонтанка» писала, что год назад Владимир Путин не стал купаться на Крещение, прислушавшись к рекомендации представителей РПЦ в связи с пандемией.

    О том, как в этот раз окунались в прорубь обычные петербуржцы, смотрите в нашем фоторепортаже.

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    КрещениеПутин
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