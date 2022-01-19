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Песков: Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение

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Пресс-секретарь российского президента заявил, что в этом году глава государства предпочел не купаться на Крещение, передаёт ТАСС.

«В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — заявил 19 января Дмитрий Песков.

По его словам, представители церкви рекомендовали подумать, окунаться в этом году или нет. Песков также подчеркнул, что в Кремле не следят за тем, кто принимает участие в крещенских купания, а кто нет.

«Это личное дело каждого», — резюмировал представитель пресс-секретарь президента.

Накануне Песков допустил, что глава государства может принять участие в крещенских купаниях вне Москвы.

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Комментарии (13)

RMN
Уж не дурное ли что приключилось?
Cashmare
у нынешнего клона видать изоляция проводов не очень, могло коротнуть
ДуремарСПб.
Конек горбунек хорошая сказка,перечитай Вовка
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