Песков: Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в этом году глава государства предпочел не купаться на Крещение, передаёт ТАСС.



«В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — заявил 19 января Дмитрий Песков.



По его словам, представители церкви рекомендовали подумать, окунаться в этом году или нет. Песков также подчеркнул, что в Кремле не следят за тем, кто принимает участие в крещенских купания, а кто нет.

