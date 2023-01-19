Везу давнему другу. «Золотой» АК-74М нашли у пассажира в аэропорту Екатеринбурга

Таможенники аэропорта Екатеринбурга обнаружили у одного из пассажиров, вылетающего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.
Мужчина попытался пронести через «зеленый» коридор кейс с любопытным содержимым. В нем находился позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм. Ствол, прицельное приспособление и магазин автомата покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева.
Как уточнили в таможне, стоимость таких изделий достигает 500 тысяч рублей на рынке.
Сам россиянин объяснил, что везет давнему другу списанное оружие.
Таможенники отправили «золотой» автомат экспертам, которые должны установить возможность его трансформации в боевое состояние.