Instagram* и Facebook* могут разрешить фотографии с женскими сосками

Наблюдательный совет компании Meta** (признана в РФ экстремистской и запрещена) рекомендовал отменить решение соцсетей Instagram* и Facebook* (запрещены в РФ) об удалении фотографий с обнаженными женскими сосками. Об этом 18 января написала британская газета The Guardian.
Наблюдательный совет, в который входят учёные, журналисты и политики, собрался после того, как Facebook* отцензурировал два поста американской пары трансгендеров и небинарных личностей, а они обжаловали решение и добились восстановления постов. 17 января совет постановил, что «политика основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом», что делает правила, запрещающие обнажение сосков, «неясными», когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователях. Соцсетям рекомендовано изменить стандарт в отношении подобных изображений, «чтобы он регулировался четкими критериями, соответствующими международным стандартам в области прав человека».
У компании есть 60 дней на то, чтобы высказать публичную реакцию на рекомендации наблюдательного совета.
Активисты более много лет ведут борьбу за право показывать на фото женские соски, как это можно мужчинам. Кампания #FreetheNipple набрала силу в 2013 году.
* запрещены на территории РФ.
** признана экстремистской и запрещена на территории РФ.