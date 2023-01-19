Instagram* и Facebook* могут разрешить фотографии с женскими сосками

Наблюдательный совет компании Meta** (признана в РФ экстремистской и запрещена) рекомендовал отменить решение соцсетей Instagram* и Facebook* (запрещены в РФ) об удалении фотографий с обнаженными женскими сосками. Об этом 18 января написала британская газета The Guardian.



Наблюдательный совет, в который входят учёные, журналисты и политики, собрался после того, как Facebook* отцензурировал два поста американской пары трансгендеров и небинарных личностей, а они обжаловали решение и добились восстановления постов. 17 января совет постановил, что «политика основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом», что делает правила, запрещающие обнажение сосков, «неясными», когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователях. Соцсетям рекомендовано изменить стандарт в отношении подобных изображений, «чтобы он регулировался четкими критериями, соответствующими международным стандартам в области прав человека».

