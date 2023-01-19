    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    745мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.87eur74.59

    Instagram* и Facebook* могут разрешить фотографии с женскими сосками

    835
    3 комментария

    Наблюдательный совет компании Meta** (признана в РФ экстремистской и запрещена) рекомендовал отменить решение соцсетей Instagram* и Facebook* (запрещены в РФ) об удалении фотографий с обнаженными женскими сосками. Об этом 18 января написала британская газета The Guardian.

    Наблюдательный совет, в который входят учёные, журналисты и политики, собрался после того, как Facebook* отцензурировал два поста американской пары трансгендеров и небинарных личностей, а они обжаловали решение и добились восстановления постов. 17 января совет постановил, что «политика основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом», что делает правила, запрещающие обнажение сосков, «неясными», когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователях. Соцсетям рекомендовано изменить стандарт в отношении подобных изображений, «чтобы он регулировался четкими критериями, соответствующими международным стандартам в области прав человека».

    У компании есть 60 дней на то, чтобы высказать публичную реакцию на рекомендации наблюдательного совета.

    Активисты более много лет ведут борьбу за право показывать на фото женские соски, как это можно мужчинам. Кампания #FreetheNipple набрала силу в 2013 году.

    * запрещены на территории РФ.

    ** признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Женская грудьЦензура в интернетеMetaInstagramFacebook
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close