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    Картаполов оценил вероятность призыва срочников с 21 года уже этой весной

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    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вероятность призыва уже этой весной в армию срочников с 21 года, а не с 18 лет, «нулевая». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает 19 января РИА Новости.

    «На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — рассказал Картаполов.

    Ранее он говорил, что повышение призывного возраста возможно уже этой весной. Депутат допустил, что в ходе «переходного периода» по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет. Однако затем Картаполов заявил, что весенний призыв в России в 2023 году, вероятно, пройдет без увеличения возраста призывников.

    В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет.

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