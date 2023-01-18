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    Съемка подростка после тренировки в Петербурге стала уголовным делом об изготовлении порноматериалов

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после задержания мужчины в раздевалке спорткомплекса в Красногвардейском районе. Он, по предварительной информации, тайком снимал принимающего душ подростка.

    Подглядывание и фиксирование следствие квалифицировало как создание порнографических материалов с использованием несовершеннолетнего, стало известно 18 января ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Задержанного 40-летнего мужчину оставили в ИВС до того, как СК выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

    «Фонтанка» писала накануне, что мужчину, который представляется специалистом по сектам, экстрасенсам и мистике, задержали 16 января в спорткомплексе на проспекте Передовиков. Полицию туда вызвал петербуржец, который увидел, как некий мужчина исподтишка снимает его 13-летнего сына в душе.

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    СКИзготовление порноматериалов
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