Съемка подростка после тренировки в Петербурге стала уголовным делом об изготовлении порноматериалов

Следственный комитет возбудил уголовное дело после задержания мужчины в раздевалке спорткомплекса в Красногвардейском районе. Он, по предварительной информации, тайком снимал принимающего душ подростка.
Подглядывание и фиксирование следствие квалифицировало как создание порнографических материалов с использованием несовершеннолетнего, стало известно 18 января ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
Задержанного 40-летнего мужчину оставили в ИВС до того, как СК выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
«Фонтанка» писала накануне, что мужчину, который представляется специалистом по сектам, экстрасенсам и мистике, задержали 16 января в спорткомплексе на проспекте Передовиков. Полицию туда вызвал петербуржец, который увидел, как некий мужчина исподтишка снимает его 13-летнего сына в душе.