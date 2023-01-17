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    В Петербурге задержали мужчину, который снимал на видео обнаженного подростка в душе спорткомплекса

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    2 комментария

    Вуайериста с педофильскими наклонностями заметили в раздевалке спорткомплекса в Красногвардейском районе Петербурга.

    В полицию 37-летний местный житель обратился накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января. Он сообщил, что какой-то мужчина снимал то, как моется в душе его 13-летний сын.

    По горячим следам сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, которого доставили для допроса в отдел.

    В отношении него был составлен протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 2

    Demoniq17 Янв 2023 в 11:26
    срочно закрыть все спорткомплексы - и проблема исчезнет =)
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