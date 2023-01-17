В Петербурге задержали мужчину, который снимал на видео обнаженного подростка в душе спорткомплекса

Вуайериста с педофильскими наклонностями заметили в раздевалке спорткомплекса в Красногвардейском районе Петербурга.



В полицию 37-летний местный житель обратился накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января. Он сообщил, что какой-то мужчина снимал то, как моется в душе его 13-летний сын.



По горячим следам сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, которого доставили для допроса в отдел.



В отношении него был составлен протокол о «мелком хулиганстве».

