Подглядывающим в душе спорткомплекса за подростком в Петербурге оказался специалист по сектам, экстрасенсам и мистике

«Фонтанка» выяснила, что задержанным после заявления отца 13-летнего мальчика о съемке в душе спорткомплекса стал засветившийся на телевидении психолог.
По предварительной информации, 40-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции Красногвардейского района из спорткомплекса на проспекте Передовиков, позиционирует себя как специалист по выводу из сект. Также на своих страницах в социальных сетях и на профильных ресурсах он пишет, что занимается реабилитацией и социализацией бывших членов культов, может осуществлять сопровождение при работе с «тонкими мирами», а также является специалистом по любым экстрасенсам, целителям и мистике.
Мужчина также выступал экспертом по сектам в эфире петербургского телевидения.
В полиции же он представился как неработающий.
Пока официально задержанному инкриминируется только «мелкое хулиганство». Однако не исключено, что в ближайшие сутки будет возбуждено уголовное дело.
В камеру мужчина попал после того, как 37-летний петербуржец вызвал полицию в спорткомплекс, где занимается его 13-летний сын. Он уверял, что задержанный снимал то, как подросток принимает душ.