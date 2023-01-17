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    Подглядывающим в душе спорткомплекса за подростком в Петербурге оказался специалист по сектам, экстрасенсам и мистике

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    3 комментария

    «Фонтанка» выяснила, что задержанным после заявления отца 13-летнего мальчика о съемке в душе спорткомплекса стал засветившийся на телевидении психолог.

    По предварительной информации, 40-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции Красногвардейского района из спорткомплекса на проспекте Передовиков, позиционирует себя как специалист по выводу из сект. Также на своих страницах в социальных сетях и на профильных ресурсах он пишет, что занимается реабилитацией и социализацией бывших членов культов, может осуществлять сопровождение при работе с «тонкими мирами», а также является специалистом по любым экстрасенсам, целителям и мистике.

    Мужчина также выступал экспертом по сектам в эфире петербургского телевидения.

    В полиции же он представился как неработающий.

    Пока официально задержанному инкриминируется только «мелкое хулиганство». Однако не исключено, что в ближайшие сутки будет возбуждено уголовное дело.

    В камеру мужчина попал после того, как 37-летний петербуржец вызвал полицию в спорткомплекс, где занимается его 13-летний сын. Он уверял, что задержанный снимал то, как подросток принимает душ.

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    Комментарии 3

    DEMOMON17 Янв 2023 в 10:32
    Сейчас его самого выведут на чистую воду.
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