Подглядывающим в душе спорткомплекса за подростком в Петербурге оказался специалист по сектам, экстрасенсам и мистике

«Фонтанка» выяснила, что задержанным после заявления отца 13-летнего мальчика о съемке в душе спорткомплекса стал засветившийся на телевидении психолог.



По предварительной информации, 40-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции Красногвардейского района из спорткомплекса на проспекте Передовиков, позиционирует себя как специалист по выводу из сект. Также на своих страницах в социальных сетях и на профильных ресурсах он пишет, что занимается реабилитацией и социализацией бывших членов культов, может осуществлять сопровождение при работе с «тонкими мирами», а также является специалистом по любым экстрасенсам, целителям и мистике.

