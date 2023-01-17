На все есть три года. Шойгу провел совещание по вопросам увеличения армии до 1,5 млн человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Об этом 17 января сообщило военное ведомство.
Совещание проходило в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции. Шойгу напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение по увеличению численности армии до 1,5 млн человек.
Планируется создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территории новых субъектов России.
Также ожидается создание армейского корпуса в Республике Карелия, трех мотострелковых дивизий и двух десантно-штурмовых дивизий.
Кроме того, семь мотострелковых бригад должны быть переформатированы в мотострелковые дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.
Эти мероприятия будут проводиться в течение 2023–2026 годов.