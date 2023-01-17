    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    755мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.29eur73.83

    На все есть три года. Шойгу провел совещание по вопросам увеличения армии до 1,5 млн человек

    11708
    46 комментариев

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Об этом 17 января сообщило военное ведомство.


    Совещание проходило в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции. Шойгу напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение по увеличению численности армии до 1,5 млн человек.

    Планируется создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территории новых субъектов России.

    Также ожидается создание армейского корпуса в Республике Карелия, трех мотострелковых дивизий и двух десантно-штурмовых дивизий.

    Кроме того, семь мотострелковых бригад должны быть переформатированы в мотострелковые дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

    Эти мероприятия будут проводиться в течение 2023–2026 годов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВС РФАрмия
    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ32
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 46

    27419388917 Янв 2023 в 13:54
    Экономика этого не выдержит,..уже сейчас идет снижение ввп и доходов от нефтегазовой иглы. Если треть страны оденет погоны кто работать будет?).
    +7−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close