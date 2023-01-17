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    Полёт в Фонтанку попал на видео. Это был каршеринг, водитель паниковал

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    18 комментариев

    Упавший в Фонтанку автомобиль — каршеринговый. Управлявший им иностранец испугался выдворения, поэтому и убегал от полицейской погони сначала сидя за рулём, а потом и пешком по льду. Ночное ДТП в центре Петербурга зафиксировала камера наблюдения, видео показывает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    17 января в 00:14 на Бородинской улице, 17, сотрудники ГИБДД Центрального района остановили каршеринговый «Хёндэ Солярис». Позже выяснилось, что водитель — 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья — находится в России нелегально. Увидев полицию, он испугался выдворения и не нашёл ничего лучше, как нажать на газ и попытаться скрыться. Экипаж ДПС пустился в погоню. Нарушитель прибавлял скорость и у дома 88 по набережной Фонтанки не смог повернуть налево. Машина снесла бетонный столбик и пару секций ограждения. Высота небольшая — и вот уже машина на льду. На ролике видно, как включается аварийка, а из салона выскакивает человек в тёмном и бежит по льду.

    Тающий лёд не выдержал мужчину, и он ушёл под воду. Спасатели прибыли очень оперативно и извлекли человека из реки. С переохлаждением он госпитализирован. Автомобиль доставали с помощью подъёмного крана.

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    Комментарии 18

    Контрабанда17 Янв 2023 в 11:36
    Как они вообще нелегально в таких количествах попадают сюда? Получается граница дырявая как решето
    +0−1
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