Полёт в Фонтанку попал на видео. Это был каршеринг, водитель паниковал

Упавший в Фонтанку автомобиль — каршеринговый. Управлявший им иностранец испугался выдворения, поэтому и убегал от полицейской погони сначала сидя за рулём, а потом и пешком по льду. Ночное ДТП в центре Петербурга зафиксировала камера наблюдения, видео показывает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

17 января в 00:14 на Бородинской улице, 17, сотрудники ГИБДД Центрального района остановили каршеринговый «Хёндэ Солярис». Позже выяснилось, что водитель — 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья — находится в России нелегально. Увидев полицию, он испугался выдворения и не нашёл ничего лучше, как нажать на газ и попытаться скрыться. Экипаж ДПС пустился в погоню. Нарушитель прибавлял скорость и у дома 88 по набережной Фонтанки не смог повернуть налево. Машина снесла бетонный столбик и пару секций ограждения. Высота небольшая — и вот уже машина на льду. На ролике видно, как включается аварийка, а из салона выскакивает человек в тёмном и бежит по льду.

