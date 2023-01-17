Иностранец на «Солярисе» рухнул в Фонтанку, сбегая от погони. Он бросил машину и хотел уйти по льду

Падение автомобиля в реку в центре Петербурга стало финалом погони. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
читатель «Фонтанки»
Сотрудники ГИБДД 17 января в 00:14 остановили на Бородинской улице, 17, «Хёндэ Солярис» для проверки документов. За рулём был, как позже выяснилось, 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он показывать документы не стал, а нажал на газ и поехал. Экипаж ДПС начал преследование, подавая сигналы остановиться. Водитель «Соляриса» всё прибавлял скорость и в какой-то момент не справился с управлением. Машина пробила ограждение и упала в Фонтанку. Водитель выскочил и побежал по льду, видимо, желая скрыться от полиции. Побег не удался: мужчина угодил в воду.
Вызванные на место спасатели достали беглеца из воды. Он госпитализирован с переохлаждением. Полиция установила, что в Петербурге мужчина находится без регистрации.
В ДТП никто не пострадал. Автомобиль, как показывала «Фонтанка», извлекали из реки с помощью подъёмного крана. Полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства инцидента.