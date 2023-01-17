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    Иностранец на «Солярисе» рухнул в Фонтанку, сбегая от погони. Он бросил машину и хотел уйти по льду

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    18 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Падение автомобиля в реку в центре Петербурга стало финалом погони. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    читатель «Фонтанки»

    Сотрудники ГИБДД 17 января в 00:14 остановили на Бородинской улице, 17, «Хёндэ Солярис» для проверки документов. За рулём был, как позже выяснилось, 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он показывать документы не стал, а нажал на газ и поехал. Экипаж ДПС начал преследование, подавая сигналы остановиться. Водитель «Соляриса» всё прибавлял скорость и в какой-то момент не справился с управлением. Машина пробила ограждение и упала в Фонтанку. Водитель выскочил и побежал по льду, видимо, желая скрыться от полиции. Побег не удался: мужчина угодил в воду.

    Вызванные на место спасатели достали беглеца из воды. Он госпитализирован с переохлаждением. Полиция установила, что в Петербурге мужчина находится без регистрации.

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    В ДТП никто не пострадал. Автомобиль, как показывала «Фонтанка», извлекали из реки с помощью подъёмного крана. Полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства инцидента.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Комментарии 18

    Zet17 Янв 2023 в 11:27
    "Луна, успокой меня.
    Луна успокой меня — мне нужен твой свет.
    Напои меня чем хочешь, но напои.
    Я забытый связной в доме чужой любви.
    Я потерял связь с миром, которого нет.

    "Луна, успокой меня.
    Луна успокой меня — мне нужен твой свет.
    Напои меня чем хочешь, но напои.
    Я забытый связной в доме чужой любви.
    Я потерял связь с миром, которого нет.

    На Севере дождь, на Юге — белым бело.
    Подо мной нет дна, надо мной стекло;
    Я иду по льду последней реки,
    Оба берега одинаково далеки
    Я не помню, как петь; у меня не осталось слов."
    (с)
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