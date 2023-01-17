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    На Фонтанке автомобиль пробил ограждение и упал на лёд

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    3 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Артём
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    Экстремальный вариант «зимней рыбалки» случился ночью в центре Петербурга. Фото и видеорепортаж очевидцы предоставили 17 января редакции «Фонтанки», а также группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    На углу Бородинской и набережной реки Фонтанки в 00:10 легковой автомобиль пробил ограждение и оказался на льду, рассказывают очевидцы. Лёд, несмотря на оттепель, выдержал машину. «О пострадавших неизвестно», — пишет читатель Егор.

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    «Очевидец из окна говорит, что видел, что как мужчина уезжал от ДПС, потом выбежал из машины и убежал по льду», — рассказывает читательница «Фонтанки» Беата.

    Извлекали машину из реки с помощью подъёмного крана.

    Фото: читатель «Фонтанки» Егор
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    Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Фото: читатель «Фонтанки» Артём
    Фото: читатель «Фонтанки» Егор

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    Комментарии 3

    sektor717 Янв 2023 в 08:17
    Второй за месяц.
    В GTA кто-то не наигрался.
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