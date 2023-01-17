На Фонтанке автомобиль пробил ограждение и упал на лёд

Экстремальный вариант «зимней рыбалки» случился ночью в центре Петербурга. Фото и видеорепортаж очевидцы предоставили 17 января редакции «Фонтанки», а также группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
На углу Бородинской и набережной реки Фонтанки в 00:10 легковой автомобиль пробил ограждение и оказался на льду, рассказывают очевидцы. Лёд, несмотря на оттепель, выдержал машину. «О пострадавших неизвестно», — пишет читатель Егор.
«Очевидец из окна говорит, что видел, что как мужчина уезжал от ДПС, потом выбежал из машины и убежал по льду», — рассказывает читательница «Фонтанки» Беата.
Извлекали машину из реки с помощью подъёмного крана.
Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.