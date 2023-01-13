Главный синоптик Петербурга: Оттепель продлится почти неделю

Оттепель уже пришла в некоторые районы Петербурга. Об этом сообщает 13 января главный синоптик города Александр Колесов.
«На улице пока незаметно, но температура воздуха в Санкт-Петербурге уже перешла через ноль градусов, в Кронштадте уже больше +1 гр., и продолжит в течение дня повышаться. Наступает продолжительный период с оттепелью, который, по расчетам на сегодняшний день, продлится почти неделю», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.
Снегопад, по его словам, заканчивается. До вечера осадков не будет, а потом, с приближением следующего атмосферного фронта, пойдет дождь местами с мокрым снегом. Ветер остаётся южным, циклоны не приближаются.
«Ближайший циклон ожидается днем 15 января, но и он будет центром над Ботническим заливом. Но вот ветер при его приближении усилится заметно», — добавляет Колесов.
Вчера в Петербурге прошёл снегопад, и на дорогах выросли 9-балльные пробки. Утром пробки тоже выше нормы. Из-за сильного ветра в Пулково самолёты уходят на запасные аэродромы.