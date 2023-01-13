Более десяти самолётов, летевших в Петербург, ушли на запасные аэродромы

Петербургский аэропорт Пулково 13 января работает в сложных метеоусловиях. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Пулково.
«Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы. При этом аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
По данным компании на 8:00, часть рейсов штатно приземлились в Петербурге. На запасные аэродромы ушли 13 бортов. Как только позволят метеоусловия, они вылетят в Северную столицу.
В телеграм-канале «Мегаполис» утром появились скриншоты с сервиса Flightradar. На них видно, что самолёты из Челябинска, Уфы, Казани, Оренбурга, Сургута, Ижевска сделали круг над Петербургом и начали удаляться. «Рейсы из Пулково отправляют в Москву», — пишет читатель «Фонтанки».
По словам другого читателя, пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва Su 0033 в течение 1 часа 45 минут сидят на борту и ждут вылета.