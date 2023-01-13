    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, южн

    752мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.78eur72.79

    Более десяти самолётов, летевших в Петербург, ушли на запасные аэродромы

    15230
    10 комментариев

    Петербургский аэропорт Пулково 13 января работает в сложных метеоусловиях. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Пулково.

    «Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы. При этом аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

    По данным компании на 8:00, часть рейсов штатно приземлились в Петербурге. На запасные аэродромы ушли 13 бортов. Как только позволят метеоусловия, они вылетят в Северную столицу.

    В телеграм-канале «Мегаполис» утром появились скриншоты с сервиса Flightradar. На них видно, что самолёты из Челябинска, Уфы, Казани, Оренбурга, Сургута, Ижевска сделали круг над Петербургом и начали удаляться. «Рейсы из Пулково отправляют в Москву», — пишет читатель «Фонтанки».

    По словам другого читателя, пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва Su 0033 в течение 1 часа 45 минут сидят на борту и ждут вылета.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПулковоАвиарейсВетерПогодаЗадержки
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close