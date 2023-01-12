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    Дети, медведи и существо без головы. Скорее любуйтесь мистической красотой Петербурга, потому что скоро всё растает

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Вместе со снегопадом в Петербург пришло новогоднее настроение. На новогодних каникулах погода не раз выполняла «финт ушами», а накануне Старого Нового года решила нас порадовать красотой.

    Петербуржцы, как показал опрос «Фонтанки», больше всего любят тихие снегопады с крупными хлопьями. Именно такой запечатлел днём 12 января фотограф «Фонтанки». На улицах — дети, музыканты, медведи, разные обычные люди и существо без головы.

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    Этот снег, к сожалению, ненадолго с нами. Уже завтра начнётся оттепель, в Старый Новый год температура ожидается рекордной. И всё растает.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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