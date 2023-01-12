Экстремальный Старый Новый год. Колесов иногда жалеет, что работает синоптиком

У петербургской погоды такой сложный характер, что даже синоптики иногда жалеют — а стоило ли с ней связываться. За несколько ближайших часов она полностью изменит город. И Александра Колесова, главного синоптика Петербурга, это расстраивает.

«За окном зима, в Санкт-Петербурге -4 гр., вроде все хорошо и красиво, но… Иногда думаешь, в какие-то моменты лучше не быть прогнозистом, не знать, что завтра придет тепло в +3…+4 гр., пойдет дождь, да будет так в течение нескольких дней и в итоге все растает, вся красота исчезнет», — пишет Колесов в своём телеграм-канале и показывает пока ещё зимний вид из окна.



Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов Поделиться Поделиться





Старый Новый год, который отмечают в ночь с 13 на 14 января, будет более тёплым, чем ожидалось ранее. Он может войти в пятерку самых теплых.

«Старый Новый год опять получается экстремальным, ведь всего +4,4 гр. было в 1994 году, а мы ждем и 14 января до +3…+4 гр. Так что максимальная температура воздуха снова будет близкой к экстремуму», — отмечает синоптик.



Ещё печальнее то, что весь снег сойдёт.

«После нескольких дней такой погоды с дождем город снова будет чистым как осенью. А изменить все невозможно, даже перспектив таких нет», — резюмирует Колесов.

Напомним, что Новый год тоже был рекордным. Ночь на 1 января в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений. Кстати, многие петербуржцы любят тёплую погоду, пусть даже это будет дождь в декабре. В опросе «Фонтанки» за неё проголосовали 13 % участников. Большинство предпочитают тихие снегопады с крупными хлопьями.

