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    Экстремальный Старый Новый год. Колесов иногда жалеет, что работает синоптиком

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    У петербургской погоды такой сложный характер, что даже синоптики иногда жалеют — а стоило ли с ней связываться. За несколько ближайших часов она полностью изменит город. И Александра Колесова, главного синоптика Петербурга, это расстраивает.

    «За окном зима, в Санкт-Петербурге -4 гр., вроде все хорошо и красиво, но… Иногда думаешь, в какие-то моменты лучше не быть прогнозистом, не знать, что завтра придет тепло в +3…+4 гр., пойдет дождь, да будет так в течение нескольких дней и в итоге все растает, вся красота исчезнет», — пишет Колесов в своём телеграм-канале и показывает пока ещё зимний вид из окна.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Старый Новый год, который отмечают в ночь с 13 на 14 января, будет более тёплым, чем ожидалось ранее. Он может войти в пятерку самых теплых.

    «Старый Новый год опять получается экстремальным, ведь всего +4,4 гр. было в 1994 году, а мы ждем и 14 января до +3…+4 гр. Так что максимальная температура воздуха снова будет близкой к экстремуму», — отмечает синоптик.

    Ещё печальнее то, что весь снег сойдёт.

    «После нескольких дней такой погоды с дождем город снова будет чистым как осенью. А изменить все невозможно, даже перспектив таких нет», — резюмирует Колесов.

    Напомним, что Новый год тоже был рекордным. Ночь на 1 января в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений.

    Кстати, многие петербуржцы любят тёплую погоду, пусть даже это будет дождь в декабре. В опросе «Фонтанки» за неё проголосовали 13 % участников. Большинство предпочитают тихие снегопады с крупными хлопьями.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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