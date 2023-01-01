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    Побили рекорд 37-го. Петербургская погода расстроила, но не удивила синоптиков

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    Начало года выдалось поистине удивительным в плане календарной зимы. Но не для синоптиков. Прогнозы сбылись, сообщает 1 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов в телеграм-канале.

    Ночь на 1 января стала самой теплой за всю историю наблюдений. По словам главного синоптика Петербурга, воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 1937 году с плюс 2,9 в новогоднюю ночь.

    «И еще будут самые теплые сутки за весь ряд наблюдений. Максимальных значений +4,8 гр. температура воздуха достигла к 5 часам утра», — добавляет главный синоптик Петербурга. Предыдущий рекорд принадлежал 2017 году.

    Александр Колесов добавил, что «получить такой Новый год» не очень приятно. Но есть и плюсы: «Одно утешает, но только как специалистов, что мы такой экстремум прогнозировали, и задолго…»

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