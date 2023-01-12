Первый раз в году. В Петербурге — редкие 9 баллов, стоит даже ЗСД

Дороги Петербурга вечером 12 января загрузились на 9 баллов, что на 2 выше обычного для этого времени суток показателя. «Девятка» бывает довольно редко, часто в связи с осадками. Сегодня днём в городе прошёл снегопад.
10-балльные пробки «Яндекс» фиксирует на Пискарёвском проспекте, на проспекте Культуры — Тихорецком проспекте, на шоссе Революции и Рябовском шоссе. На карте видно, что стоят многие набережные, Каменноостровский проспект, Большой Сампсониевский, Лесной, Старо-Невский, пробки есть на КАД и ЗСД.
Для сравнения: вчера вечером максимальная загруженность дорог Петербурга составила 6 баллов, сегодня утром — тоже 6 баллов.