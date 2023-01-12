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    Первый раз в году. В Петербурге — редкие 9 баллов, стоит даже ЗСД

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    2 комментария

    Дороги Петербурга вечером 12 января загрузились на 9 баллов, что на 2 выше обычного для этого времени суток показателя. «Девятка» бывает довольно редко, часто в связи с осадками. Сегодня днём в городе прошёл снегопад.

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    10-балльные пробки «Яндекс» фиксирует на Пискарёвском проспекте, на проспекте Культуры — Тихорецком проспекте, на шоссе Революции и Рябовском шоссе. На карте видно, что стоят многие набережные, Каменноостровский проспект, Большой Сампсониевский, Лесной, Старо-Невский, пробки есть на КАД и ЗСД.

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    Для сравнения: вчера вечером максимальная загруженность дорог Петербурга составила 6 баллов, сегодня утром — тоже 6 баллов.

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