Изнасилование иностранки в Бабуринском жилмассиве стало уголовным делом. К нему добавилось нападение на полицейского

В Петербурге возбудили уголовное дело об изнасиловании 31-летней иностранки в Бабуринском жилмассиве. Подозреваемому, ее 21-летнему соотечественнику, хотят избрать меру пресечения.
О расследовании доложат главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает 12 января пресс-служба ведомства. Отмечается, что во время задержания на Тихорецком проспекте молодой человек ударил сержанта полиции. Теперь ему вменяют не только изнасилование, но и насилие против представителя власти.
По версии следствия, изнасилование произошло в квартире дома 14, корпус 4 по улице Смолячкова. По данным «Фонтанки», и пострадавшая, и подозреваемый приехали из Узбекистана и находятся в России нелегально.