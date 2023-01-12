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    Изнасилование иностранки в Бабуринском жилмассиве стало уголовным делом. К нему добавилось нападение на полицейского

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    В Петербурге возбудили уголовное дело об изнасиловании 31-летней иностранки в Бабуринском жилмассиве. Подозреваемому, ее 21-летнему соотечественнику, хотят избрать меру пресечения.

    О расследовании доложат главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает 12 января пресс-служба ведомства. Отмечается, что во время задержания на Тихорецком проспекте молодой человек ударил сержанта полиции. Теперь ему вменяют не только изнасилование, но и насилие против представителя власти.

    По версии следствия, изнасилование произошло в квартире дома 14, корпус 4 по улице Смолячкова. По данным «Фонтанки», и пострадавшая, и подозреваемый приехали из Узбекистана и находятся в России нелегально.

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