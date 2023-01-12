Иностранку изнасиловали в Бабуринском жилмассиве на севере Петербурга

31-летняя женщина побоялась вызвать полицию, но позвонила другу после того, как подверглась насилию в Выборгском районе Петербурга.



Мужчина около девяти утра через 112 вызвал правоохранителей в квартиру дома 14, корпус 4, по улице Смолячкова, среди знатоков города более известного как Бабуринский жилмассив, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января.



Наряд нашел на месте пострадавшую, гражданку Узбекистана, которая находится в РФ нелегально. А также её обидчика, 21-летнего земляка, который также не состоит на миграционном учете.

