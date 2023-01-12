    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    3 м/с, южн

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.02eur74.14

    Иностранку изнасиловали в Бабуринском жилмассиве на севере Петербурга

    8802
    1 комментарий

    31-летняя женщина побоялась вызвать полицию, но позвонила другу после того, как подверглась насилию в Выборгском районе Петербурга.

    Мужчина около девяти утра через 112 вызвал правоохранителей в квартиру дома 14, корпус 4, по улице Смолячкова, среди знатоков города более известного как Бабуринский жилмассив, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января.

    Наряд нашел на месте пострадавшую, гражданку Узбекистана, которая находится в РФ нелегально. А также её обидчика, 21-летнего земляка, который также не состоит на миграционном учете.

    Его увезли в отдел, где для начала составили протокол о нарушении правил пребывания на территории РФ.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Изнасилование
    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close