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    Рубль резко укрепился на новостях о возвращении ЦБ к операциям с валютой

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    Рубль укрепляется на бирже по отношению к основным иностранным валютам после того, как стало известно, что Банк России возобновляет операции с валютой в рамках бюджетного правила.

    Как следует из данных Московской биржи, в ходе торгов 11 января курсы валют всего за полчаса снизились на полтора рубля. Доллар в моменте впервые с 30 декабря опустился ниже 69 рублей — до отметки в 68,3 рубля. Евро снизился до 73,55 рубля.

    После они отыграли примерно половину падения, но затем снова продолжили снижаться. На 13:10 мск доллар и евро дешевеют более чем на 80 копеек.

    Валюты резко пошли вниз после заявлений Банка России и Минфина о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. Они будут проводиться только с юанем. Курс китайской национальной валюты тоже резко снизился на фоне сообщения — с 10,2 до 10 рублей. Сейчас он восстанавливается.

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