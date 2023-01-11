Рубль резко укрепился на новостях о возвращении ЦБ к операциям с валютой

Рубль укрепляется на бирже по отношению к основным иностранным валютам после того, как стало известно, что Банк России возобновляет операции с валютой в рамках бюджетного правила.

Как следует из данных Московской биржи, в ходе торгов 11 января курсы валют всего за полчаса снизились на полтора рубля. Доллар в моменте впервые с 30 декабря опустился ниже 69 рублей — до отметки в 68,3 рубля. Евро снизился до 73,55 рубля.

После они отыграли примерно половину падения, но затем снова продолжили снижаться. На 13:10 мск доллар и евро дешевеют более чем на 80 копеек.