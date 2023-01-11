Банк России с 13 января возвращается к покупке валюты, но только китайской

Банк России с 13 января начнет операции с иностранной валютой на внутреннем рынке. Регулятор будет покупать и продавать китайские юани, сообщили 11 января в ЦБ и Минфине.
Министерство финансов решило возобновить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в пределах дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов.
В январе 2023 ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере
«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», — говорится в сообщении ЦБ.
Ежедневный объем продажи составит 3,2 млрд рублей в эквиваленте.