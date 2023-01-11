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    Банк России с 13 января возвращается к покупке валюты, но только китайской

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    Банк России с 13 января начнет операции с иностранной валютой на внутреннем рынке. Регулятор будет покупать и продавать китайские юани, сообщили 11 января в ЦБ и Минфине.

    Министерство финансов решило возобновить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в пределах дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов.

    В январе 2023 ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 54,5 млрд рублей. Совокупный объем средств, которые будут направлены на продажу иностранной валюты, также составляет 54,5 млрд рублей. Операции будет проводить ЦБ в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года.

    «В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», — говорится в сообщении ЦБ.

    Ежедневный объем продажи составит 3,2 млрд рублей в эквиваленте.

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