Банк России с 13 января возвращается к покупке валюты, но только китайской

Банк России с 13 января начнет операции с иностранной валютой на внутреннем рынке. Регулятор будет покупать и продавать китайские юани, сообщили 11 января в ЦБ и Минфине.



Министерство финансов решило возобновить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в пределах дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов.