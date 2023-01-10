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    Тату-модель будут судить за откровенное фото у храма в Москве. На нём она в одних босоножках

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    Уголовное дело в отношении тату-модели Полины Моругиной, известной под псевдонимом Полина Фейс, поступило на рассмотрение в Головинский райсуд Москвы. Об этом свидетельствует информация из карточки на сайте суда.

    Девушку, которая устроила откровенную фотосессию у столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы, обвиняют в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Дата заседания пока не назначена. Модели грозит штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до года.

    В 2021 году Моругина сфотографировалась без одежды на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Фили. На снимке она стоит в босоножках спиной к фотографу. После того как случаем заинтересовалась полиция, Фейс удалила фото и свои аккаунты в соцсетях.

    Изначально тату-модель хотели привлечь к административной ответственности, но после решили возбудить уголовное дело.

    Напомним, что в последние годы силовики стали активно мониторить соцсети на предмет оскорбления чувств верующих. Осенью 2021 года в Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, которая присела на корточки на фоне музея Исаакиевский собор.

    Аналогичное уголовное дело было возбуждено в ноябре того же года после того, как двое подростков сняли штаны у другого городского музея — Спаса-на-Крови.

    Той же осенью в Москве блогер с подругой были приговорены к реальному лишению свободы сроком на 10 месяцев за фото, где девушка стоит на коленях перед юношей на фоне храма Василия Блаженного.

    Гимнастка в купальнике, которая подвесилась на фоне главного храма в городе Пскове, правоохранителей не заинтересовала.

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