Тату-модель будут судить за откровенное фото у храма в Москве. На нём она в одних босоножках

Уголовное дело в отношении тату-модели Полины Моругиной, известной под псевдонимом Полина Фейс, поступило на рассмотрение в Головинский райсуд Москвы. Об этом свидетельствует информация из карточки на сайте суда.

Девушку, которая устроила откровенную фотосессию у столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы, обвиняют в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Дата заседания пока не назначена. Модели грозит штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до года.

В 2021 году Моругина сфотографировалась без одежды на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Фили. На снимке она стоит в босоножках спиной к фотографу. После того как случаем заинтересовалась полиция, Фейс удалила фото и свои аккаунты в соцсетях.