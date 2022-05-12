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    Девушку из Калуги судили за фото ягодиц на фоне храма и наказали штрафом

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    3 комментария

    Суд вынес приговор 26-летней жительнице Калуги, опубликовавшей в соцсетях фотографию, на которой она показывает свои ягодицы на фоне местного храма РПЦ. Об этом 12 мая сообщает Следственный комитет области.

    Девушку признали виновной в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

    На фотографии сотрудники полиции и прокуратуры обратили внимание в ноябре 2021 года. На них калужанка, стоящая лицом к храму и спиной к зрителю, задрала юбку и показала ягодицы.

    «У меня абсолютно не было цели делать фото на фоне храма. Так совпало. Здание очень старое. Я ни разу не видела, чтобы он [храм] был действующим. Я живу в Калуге всю жизнь. Я соседу из ФСБ написала явку с повинной. Он со мной связался и сказал, что благодаря тому, что мы это написали, всё обойдётся штрафом или общественными работами», — рассказывала сама девушка подмосковному телеканалу «360».

    В последние месяцы силовики стали активно мониторить соцсети на предмет оскорбления чувств верующих. Минувшей осенью в Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, которая присела на корточки на фоне музея Исаакиевский собор.

    Аналогичное уголовное дело было возбуждено в ноябре после того, как двое подростков сняли штаны у другого городского музея — Спаса-на-Крови.

    Той же осенью в Москве блогер с подругой были приговорены к реальному лишению свободы сроком на 10 месяцев за фото, где девушка стоит на коленях перед юношей на фоне храма Василия Блаженного.

    Гимнастка в купальнике, которая подвесилась на фоне главного храма в городе Пскове, правоохранителей не заинтересовала.

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    Комментарии (3)

    Ырыс
    Хорошо было в СССР ни тебе религии, ни дурацких законов.
    Piter Russo
    Не штрафовать надо а отправлять на продолжитнльные общественные работы по уборке з, что б все личное время было ими занято.
    265840453
    а в сети есть фото где люди в форме церковников писают на здание церквей
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