Девушку из Калуги судили за фото ягодиц на фоне храма и наказали штрафом

Суд вынес приговор 26-летней жительнице Калуги, опубликовавшей в соцсетях фотографию, на которой она показывает свои ягодицы на фоне местного храма РПЦ. Об этом 12 мая сообщает Следственный комитет области.
Девушку признали виновной в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
На фотографии сотрудники полиции и прокуратуры обратили внимание в ноябре 2021 года. На них калужанка, стоящая лицом к храму и спиной к зрителю, задрала юбку и показала ягодицы.
«У меня абсолютно не было цели делать фото на фоне храма. Так совпало. Здание очень старое. Я ни разу не видела, чтобы он [храм] был действующим. Я живу в Калуге всю жизнь. Я соседу из ФСБ написала явку с повинной. Он со мной связался и сказал, что благодаря тому, что мы это написали, всё обойдётся штрафом или общественными работами», — рассказывала сама девушка подмосковному телеканалу «360».