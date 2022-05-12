Девушку из Калуги судили за фото ягодиц на фоне храма и наказали штрафом

Суд вынес приговор 26-летней жительнице Калуги, опубликовавшей в соцсетях фотографию, на которой она показывает свои ягодицы на фоне местного храма РПЦ. Об этом 12 мая сообщает Следственный комитет области.

Девушку признали виновной в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

На фотографии сотрудники полиции и прокуратуры обратили внимание в ноябре 2021 года. На них калужанка, стоящая лицом к храму и спиной к зрителю, задрала юбку и показала ягодицы.