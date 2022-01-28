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«В целях оскорбления религиозных чувств верующих». Девушку из Калуги будут судить за фото ягодиц на фоне храма

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Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая ранее опубликовала в соцсетях фотографию на которой она показывает свои ягодицы на фоне местного храма РПЦ. Об этом 28 января сообщает сайт надзорного ведомства.

Калужские прокуроры пишут слово «храм» с большой буквы и утверждают, что девушка, о который сообщалось ещё в ноябре 2021 года, «своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ)».

Уголовное дело направлено в Калужский районный суд. Девушке грозит до года лишения свободы.

«У меня абсолютно не было цели делать фото на фоне храма. Так совпало. Здание очень старое. Я ни разу не видела, что бы он [храм] был действующим. Я живу в Калуге всю жизнь. Я соседу из ФСБ написала явку с повинной. Он со мной связался и сказал, что благодаря тому, что мы это написали, всё обойдётся штрафом или общественными работами», — рассказывала сама Наталья Масленникова подмосковному телеканалу «360».

21 января Следственный комитет предъявил обвинение участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети в Москве. В домах обвиняемых провели обыски. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В последние месяцы силовики стали активно мониторить соцсети на предмет оскорбления чувств верующих. Минувшей осенью в Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, которая присела на корточки на фоне музея Исаакиевский собор.

Аналогичное уголовное дело было возбуждено в ноябре после того, как двое подростков сняли штаны у другого городского музея — Спаса-на-Крови.

Той же осенью в Москве блогер с подругой были приговорены к реальному лишению свободы сроком на 10 месяцев за фото, где девушка стоит на коленях перед юношей на фоне храма Василия Блаженного.

Гимнастка в купальнике, которая подвесилась на фоне главного храма в городе Пскове, правоохранителей не заинтересовала.

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Комментарии (22)

Paul3390
Интересно - когда начнут за типа богохульство на кострах сжигать? Всё похоже к тому и идёт.
260695091
тёте условку дадут, может мозги включит в 26 лет
shushu
они б лучше свой храм отремонтировали, чем оскорбляться
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