«В целях оскорбления религиозных чувств верующих». Девушку из Калуги будут судить за фото ягодиц на фоне храма

Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая ранее опубликовала в соцсетях фотографию на которой она показывает свои ягодицы на фоне местного храма РПЦ. Об этом 28 января сообщает сайт надзорного ведомства.
Калужские прокуроры пишут слово «храм» с большой буквы и утверждают, что девушка, о который сообщалось ещё в ноябре 2021 года, «своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ)».
Уголовное дело направлено в Калужский районный суд. Девушке грозит до года лишения свободы.
«У меня абсолютно не было цели делать фото на фоне храма. Так совпало. Здание очень старое. Я ни разу не видела, что бы он [храм] был действующим. Я живу в Калуге всю жизнь. Я соседу из ФСБ написала явку с повинной. Он со мной связался и сказал, что благодаря тому, что мы это написали, всё обойдётся штрафом или общественными работами», — рассказывала сама Наталья Масленникова подмосковному телеканалу «360».
21 января Следственный комитет предъявил обвинение участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети в Москве. В домах обвиняемых провели обыски. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.