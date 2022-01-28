«В целях оскорбления религиозных чувств верующих». Девушку из Калуги будут судить за фото ягодиц на фоне храма

Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая ранее опубликовала в соцсетях фотографию на которой она показывает свои ягодицы на фоне местного храма РПЦ. Об этом 28 января сообщает сайт надзорного ведомства.



Калужские прокуроры пишут слово «храм» с большой буквы и утверждают, что девушка, о который сообщалось ещё в ноябре 2021 года, «своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ)».

