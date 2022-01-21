«С целью получения подписчиков». СК предъявил обвинение участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети в Москве

После фотосессии с полуобнаженной девушкой на фоне Соборной мечети в Москве СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела в возрасте 19, 20 и 40 лет. Им инкриминируют 148 статью УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

По версии следствия, обвиняемые заранее спланировали преступление. Одной из целей было получение огласки в соцсетях и СМИ. Кроме того, соучастники заранее распределили между собой роли и версии на тот случай, если им придется общаться с правоохранителями, сообщает 21 января пресс-служба столичного управления Следственного комитета.



«В оправдании своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков», — отметили в ведомстве.

В СК рассказали, что в домах обвиняемых провели обыски. Были изъяты мобильные устройства с видеозаписями, оставшимися после съемок. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, точно как и позировавшей девушке.

«Фонтанка» писала, что 20 января в сети появился ролик, на котором полуголая дева в балаклаве позирует у Соборной мечети в Москве. Опубликовавшая его пользовательница интернета заявила, что проходила мимо, сделала замечание и сняла происходящее на телефон, чтобы использовать в качестве антипримера — как не надо развивать свои личные и коммерческие аккаунты. Однако обман быстро раскрыли, выяснилось, что участницы съемки были знакомы. Фотосессия обернулась уголовным делом.

