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«С целью получения подписчиков». СК предъявил обвинение участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети в Москве

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После фотосессии с полуобнаженной девушкой на фоне Соборной мечети в Москве СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела в возрасте 19, 20 и 40 лет. Им инкриминируют 148 статью УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

По версии следствия, обвиняемые заранее спланировали преступление. Одной из целей было получение огласки в соцсетях и СМИ. Кроме того, соучастники заранее распределили между собой роли и версии на тот случай, если им придется общаться с правоохранителями, сообщает 21 января пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«В оправдании своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков», — отметили в ведомстве.

В СК рассказали, что в домах обвиняемых провели обыски. Были изъяты мобильные устройства с видеозаписями, оставшимися после съемок. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, точно как и позировавшей девушке.

«Фонтанка» писала, что 20 января в сети появился ролик, на котором полуголая дева в балаклаве позирует у Соборной мечети в Москве. Опубликовавшая его пользовательница интернета заявила, что проходила мимо, сделала замечание и сняла происходящее на телефон, чтобы использовать в качестве антипримера — как не надо развивать свои личные и коммерческие аккаунты. Однако обман быстро раскрыли, выяснилось, что участницы съемки были знакомы. Фотосессия обернулась уголовным делом.

В последние месяцы съемка на фоне храмов привела к ряду скандалов. В Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, позже то же самое случилось с двумя подростками после откровенной фотосессии у Спаса на Крови.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Группой лиц, по предварительному сговору, а может и вообще в составе организованной преступной группы...
Да, а журнал 'Безбожник' ещё в списках экстремисткой литературы не значится? Или изъят из библиотек да частных коллекций и публично сожжены все экземпляры?
Москва 2041
Не могу понять, как такой религиозный народ в 1917 году совершил столько зверств в отношении священнослужителей? Ну, в крупных городах можно все списать на большевиков с нерусскими фамилиями, но очень много фактов убийств священников в глухих деревнях простыми крестьянами. Как так-то???
VKuser4636990
Опять серость возбудилась)))))
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