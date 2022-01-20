FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Откровенная фотосессия девушки в шубе на фоне мечети в Москве стала уголовным делом

После откровенной фотосессии девушки на фоне Соборной мечети в Москве следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Подозреваемая — 41-летняя женщина, вскоре ее доставят в подразделение ведомства.

8
Печать

По версии следствия, несколько человек «публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Об этом 20 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

Как отмечает агентство, будут допрошены и другие люди, принимавшие участие в съемке.

Ролик с полуголой девицей на фоне Соборной мечети в Москве распространился в социальных сетях 20 января. Опубликовавшая его девушка заявила, что засняла происходящее на смартфон, чтобы показывать желающим развивать свои личные и коммерческие аккаунты в качестве антипримера. Однако камеры наблюдения помогли раскусить обман москвички — оказалось, она сама, фотограф и полуобнаженная дева садились после съемки в одну машину.

В последние месяцы съемка на фоне храмов привела к ряду скандалов. В Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, позже то же самое случилось с двумя подростками после откровенной фотосессии у Спаса на Крови.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

261847251
Запарили уже и оскорблятели и оскорбляющиеся.
В этом двухходовой процессе убери одну фракцию и всё кончится.
Нет же - обе стороны стараются изо всех сил не гнушаясь даже снимать эстетическое УГ в грязном снегу.
blackcatwhitecat
наши новости - это как записки сумасшедшего читать... Это на эту "работу" следователей идут наши налоги? Наверно, с убийствами, изнасилованиями, избиениями, кражами и т.д. уже со всеми разобрались?
alexpv
Все дурку дуркуем! Это я не про девушку, а про "оскорбленных" и про следственные органы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний