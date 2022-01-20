Откровенная фотосессия девушки в шубе на фоне мечети в Москве стала уголовным делом

По версии следствия, несколько человек «публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Об этом 20 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.



Как отмечает агентство, будут допрошены и другие люди, принимавшие участие в съемке.



Ролик с полуголой девицей на фоне Соборной мечети в Москве распространился в социальных сетях 20 января. Опубликовавшая его девушка заявила, что засняла происходящее на смартфон, чтобы показывать желающим развивать свои личные и коммерческие аккаунты в качестве антипримера. Однако камеры наблюдения помогли раскусить обман москвички — оказалось, она сама, фотограф и полуобнаженная дева садились после съемки в одну машину.

