Москвичка выложила в сеть видео с полуголой моделью на фоне мечети и попыталась всех запутать

Полуголая девица в балаклаве устроила съемку на фоне Соборной мечети в Москве. Ролик распространили по соцсетям 20 января. Девушка, опубликовавшая видео, заявила, что проходила мимо, сделала замечание и сняла происходящее на смартфон, чтобы использовать в назидание. Однако обман был быстро раскрыт.

«Проезжая возле Центральной Мечети Москвы, я увидела аналогичную съёмку. Только девушка была в шубе, но чуть открывала ее, светив полуобнаженными частями тела. Успев заснять ее, Я, как специалист по продвижению в соц сетях, решила создать гайд «КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ» для всех тех, кто хочет развивать свои личные и коммерческие аккаунты, собрав в один кейс все самые жуткие примеры из интернета», — написала девушка, предоставляющая свои smm-услуги. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

Затем москвичка опубликовала еще один пост, в котором извинилась за свой ролик и объяснила, что не хотела задеть чувства верующих. Свое толерантное отношение к религиям она также на всякий случай отразила в шапке профиля.



Но девушку быстро раскусили. На видео с камер наблюдения видно, как smm-менеджер, фотограф и полуобнаженная девушка садятся после съемки в одну машину.



Напомним, в последние месяцы съемка на фоне храмов привела к ряду скандалов. В Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, позже то же самое случилось с двумя подростками после откровенной фотосессии у Спаса на Крови.

