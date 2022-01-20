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Москвичка выложила в сеть видео с полуголой моделью на фоне мечети и попыталась всех запутать

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Полуголая девица в балаклаве устроила съемку на фоне Соборной мечети в Москве. Ролик распространили по соцсетям 20 января. Девушка, опубликовавшая видео, заявила, что проходила мимо, сделала замечание и сняла происходящее на смартфон, чтобы использовать в назидание. Однако обман был быстро раскрыт.

«Проезжая возле Центральной Мечети Москвы, я увидела аналогичную съёмку. Только девушка была в шубе, но чуть открывала ее, светив полуобнаженными частями тела. Успев заснять ее, Я, как специалист по продвижению в соц сетях, решила создать гайд «КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ» для всех тех, кто хочет развивать свои личные и коммерческие аккаунты, собрав в один кейс все самые жуткие примеры из интернета», — написала девушка, предоставляющая свои smm-услуги. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

Затем москвичка опубликовала еще один пост, в котором извинилась за свой ролик и объяснила, что не хотела задеть чувства верующих. Свое толерантное отношение к религиям она также на всякий случай отразила в шапке профиля.

Но девушку быстро раскусили. На видео с камер наблюдения видно, как smm-менеджер, фотограф и полуобнаженная девушка садятся после съемки в одну машину.

Напомним, в последние месяцы съемка на фоне храмов привела к ряду скандалов. В Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, позже то же самое случилось с двумя подростками после откровенной фотосессии у Спаса на Крови.

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Комментарии (13)

Kilrathi
И что, никаких криков оскорбленных россиян с показательной посадкой всех троих участников?
Или мусульмане умнее и дистанцируются от идиотии по применению статьи за оскорбление чувств паладинов?
267086964
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 2202203294738168
kоt-obormot
Дурдома надо больше, еще больше...
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