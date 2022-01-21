Снявшуюся в полуголом виде у мечети в Москве отпустили под подписку о невыезде

Женщине, снявшейся в полуобнаженном виде на фоне Соборной мечети на проспекте Мира в Москве, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 21 января сообщает ТАСС.



Собеседник агентства также уточнил, что скандальная видеосъемка проводилась утром 19 января.



Накануне в Сети появилось видео, на котором полуголая девушка в балаклаве позирует у Соборной мечети в Москве. Девушка, опубликовавшая его, заявила, что проходила мимо, сделала замечание и сняла происходящее на смартфон, чтобы использовать в назидание. Однако обман был быстро раскрыт — участницы съемки были знакомы между собой. Откровенная фотосессия обернулась уголовным делом.

