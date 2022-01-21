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Снявшуюся в полуголом виде у мечети в Москве отпустили под подписку о невыезде

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Женщине, снявшейся в полуобнаженном виде на фоне Соборной мечети на проспекте Мира в Москве, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 21 января сообщает ТАСС.

Собеседник агентства также уточнил, что скандальная видеосъемка проводилась утром 19 января.

Накануне в Сети появилось видео, на котором полуголая девушка в балаклаве позирует у Соборной мечети в Москве. Девушка, опубликовавшая его, заявила, что проходила мимо, сделала замечание и сняла происходящее на смартфон, чтобы использовать в назидание. Однако обман был быстро раскрыт — участницы съемки были знакомы между собой. Откровенная фотосессия обернулась уголовным делом.

В последние месяцы съемка на фоне храмов привела к ряду скандалов. В Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, позже то же самое случилось с двумя подростками после откровенной фотосессии у Спаса на Крови.

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Комментарии (4)

ЧижПыж
Если подсчитать (с трех сторон пальто, балаклава, чулки, лиф), то открыто взору не более 10%. Назвать такой вид "полуголым" и шить дело? Скоро дойдет до того, что босоножки запретят. Ведь по голой пятке при желании можно вообразить все остальное.
Урус-Баши
Одурели от безделия менты и стукачи. В крупных городах, где на каждом углу храм, культурному человеку невозможно сфотографироваться на улице в неодетом виде. Голым ходить можно, но фоткаться нельзя. При таком подходе, паранджу придётся носить и в ней фоткаться. Извращенцы!
Nurofen
Больше ментам заняться нечем? Она-же не внутри сфоткалась, а снаружи и на территории не относящейся к храму, пусть завешают храмы тряпками если это их так коробит. А пока это скорее всего нарушает права этой девушки.
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