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Задрала юбку — оскорбила чувства. Полиция проверит очередные полуобнаженные фото у церкви

Полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки у храма в Калуге

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В Калуге полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе… По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Фотографии появились ранее в соцсетях. На них девушка, стоящая лицом к храму и спиной к зрителю, задрала юбку и показала ягодицы.

Это уже не первый случай за последнее время, когда правоохранительные органы интересуются вульгарными фото у церквей. Так, в Москве блогер с подругой получили по 10 месяцев колонии за фотографии с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. А в Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, суд не стал избирать ей меру пресечения.

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Комментарии (6)

DimDimych
Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет...
Вот интересно было бы поговорить с человеком который осуществляет такой мониторинг сети интеренет, интересно -- нравится ли ему его работа, чем именно нравится, да и вообще чем он живет.
RemyMartin
Шо!?! Опять!?!?
hal9000
штраф выписать..да и все..тут все в финансы упирается..сколько ей дали за это.. тыщу полторы??..ну штрафануть на 3..бабы просто так юбку задирать не станут..минимум тыщу дай..))
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