Задрала юбку — оскорбила чувства. Полиция проверит очередные полуобнаженные фото у церкви

В Калуге полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба регионального УМВД.



«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе… По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.



Фотографии появились ранее в соцсетях. На них девушка, стоящая лицом к храму и спиной к зрителю, задрала юбку и показала ягодицы.

