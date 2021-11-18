Задрала юбку — оскорбила чувства. Полиция проверит очередные полуобнаженные фото у церкви

В Калуге полиция начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки на фоне храма. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе… По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Фотографии появились ранее в соцсетях. На них девушка, стоящая лицом к храму и спиной к зрителю, задрала юбку и показала ягодицы.
Это уже не первый случай за последнее время, когда правоохранительные органы интересуются вульгарными фото у церквей. Так, в Москве блогер с подругой получили по 10 месяцев колонии за фотографии с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. А в Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, оголившейся у Исаакиевского собора, суд не стал избирать ей меру пресечения.