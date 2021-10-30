СК возбудил уголовно дело из-за фотосессии в трусах на фоне Исаакиевского собора

Съемка девушки в трусах на фоне Исаакиевского собора обернулась уголовным делом об оскорблении чувств верующих. Его возбудили следственные органы СК по Петербургу, информация 30 октября появилась на сайте ведомства.



Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).



Как считают правоохранители, 30-летняя петербурженка умышленно и публично сделала фотоснимок и видеозапись на фоне Исаакиевского собора и тем самым проявила «явное неуважение к обществу», унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих.

