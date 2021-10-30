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СК возбудил уголовно дело из-за фотосессии в трусах на фоне Исаакиевского собора

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Съемка девушки в трусах на фоне Исаакиевского собора обернулась уголовным делом об оскорблении чувств верующих. Его возбудили следственные органы СК по Петербургу, информация 30 октября появилась на сайте ведомства.

Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Как считают правоохранители, 30-летняя петербурженка умышленно и публично сделала фотоснимок и видеозапись на фоне Исаакиевского собора и тем самым проявила «явное неуважение к обществу», унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих.

«После чего отправила их посредством одного из мессенджеров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью распространения», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой и предъявлении ей обвинения.

О задержании девушки, которая позирует на фоне собора в трусах, стало известно утром 30 октября. Днем ранее жителей Петербурга возмутило распространенное в соцсетях вульгарное фото. На нем девушка, одетая в трусы и футболку, позирует спиной к камере и лицом к собору, рядом стоит молодой человек.

Напомним, ранее за интимное фото у храма Василия Блаженного в Москве столичный блогер и его подруга расплатились 10 месяцами лишения свободы.

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Комментарии (37)

265856848
дебилы)))) неужели ещё и срок дадут?)))) не на тех заводят уголовные в этой стране((((
DimDimych
В принципе можно посадить кого угодно, за оскорбление чувств каких-то дегенератов, разумеется, неверующих. Чувства православных верующих, по определению невозможно оскорбить.
nikonian
А когда от мигрантов криминальных коренное население начнут защищать, а не от оскорбителей чувств?
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