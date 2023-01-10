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    Выставку-путешествие «Балабанов» в «Севкабель Порту» продлили на месяц

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    Выставку-путешествие «Балабанов» (12+), что проходит в «Севкабель Порту», можно будет посетить до 15 февраля — информацию об этом сообщили «Фонтанке» на студии СТВ, которая занималась организацией мероприятия, 10 января.

    Изначально планировалось, что экспозиция будет открыта до 15 января. За два с половиной месяца ее посетило свыше 100 тысяч человек, включая тех, кто работал с Алексеем Балабановым лично.

    «Фонтанка» рассказывала об уникальной выставке сразу после ее открытия. Экспозиция объединила биографию режиссера, рассказывая ее голосами его сыновей, музыкой, документами, а также его фильмографию. Каждой крупной картине — «Замок», «Брат» и «Брат 2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200» — посвящены крупные разделы. На площади в три тысячи квадратных метров были установлены инсталляции, копирующие блошиный рынок, ремонтный трамвай, на котором убегал от преследователей Данила Багров, и «беседку брата».

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