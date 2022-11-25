«Беседку Брата» — склеп семьи генерала фон Бекмана — увезли со Смоленского на реставрацию

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 25 ноября сообщил о демонтаже металлического каркаса склепа семьи генерала Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище. По мнению специалистов, аварийная конструкция могла не пережить зиму.
«Из-за сильной коррозии металла в кровле образовались многочисленные сквозные отверстия, — сообщили в КГИОПе со ссылкой на реставраторов ООО «МАТИС», ООО «РМ «Наследие» и ООО «АЖИО». — Также из-за систематического разведения костров вандалами многие элементы мемориального сооружения покрыты копотью, имеются места возгорания древесины. Существует угроза обрушения беседки. Учитывая неослабевающий интерес посетителей кладбища к посещению этого памятника, а также принимая во внимание серьезный риск обрушения конструкции из-за скопления снега на крыше, специалистами было принято решение о проведении противоаварийных работ по демонтажу мемориальной беседки».
Для реставрации металлическую конструкцию разобрали и перевезли на производственную базу ООО «МАТИС», специалисты которой ранее уже безвозмездно подготовили рабочую документацию на проведение противоаварийных работ. Также между реставрационной компанией и студенткой СПбГУ Валерией Ефремовой был заключен договор по разработке проектной документации для проведения работ по реставрации склепа Александра фон Бекмана, подготовка этой документации еще продолжается.
Ранее в 2021 году Валерия Ефремова и группа третьекурсников СПбГУ, обучающихся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», объявили краудфандинг, в ходе которого собрали 288 тысяч рублей. Эти деньги были направлены на изучение и составление необходимых документов для реставрации металлической конструкции.
На плачевное состояние склепа генерал-майора Александра фон Бекмана, в котором проходила часть действия фильма Алексея Балабанова «Брат», Валерия обратила внимание в 2019 году во время стажировки в КГИОПе, когда она вместе с экспертами изучала состояние Смоленского лютеранского кладбища.
Руководитель реставрационной компании «МАТИС» Дмитрий Матюшкин рассказал, что в мастерской планируют воссоздать утраченные детали по образцу сохранившихся, сделав с них слепки. Сроки и объем реставрационных работ будут определены после согласования документации КГИОПом.
Фамильные надгробия и фундамент склепа специалисты ООО «Реставрационная мастерская «Наследие» законсервируют под временным деревянным навесом «в ближайшее время».
Ранее «Фонтанка» показала, как выглядят места из фильма Балабанова «Брат» сейчас.
Посмотреть на копию «беседки Брата», изготовленную декораторами кино, можно на выставке «Балабанов» в «Севкабель порту».