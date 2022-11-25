«Беседку Брата» — склеп семьи генерала фон Бекмана — увезли со Смоленского на реставрацию

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 25 ноября сообщил о демонтаже металлического каркаса склепа семьи генерала Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище. По мнению специалистов, аварийная конструкция могла не пережить зиму.

«Из-за сильной коррозии металла в кровле образовались многочисленные сквозные отверстия, — сообщили в КГИОПе со ссылкой на реставраторов ООО «МАТИС», ООО «РМ «Наследие» и ООО «АЖИО». — Также из-за систематического разведения костров вандалами многие элементы мемориального сооружения покрыты копотью, имеются места возгорания древесины. Существует угроза обрушения беседки. Учитывая неослабевающий интерес посетителей кладбища к посещению этого памятника, а также принимая во внимание серьезный риск обрушения конструкции из-за скопления снега на крыше, специалистами было принято решение о проведении противоаварийных работ по демонтажу мемориальной беседки».



Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





Для реставрации металлическую конструкцию разобрали и перевезли на производственную базу ООО «МАТИС», специалисты которой ранее уже безвозмездно подготовили рабочую документацию на проведение противоаварийных работ. Также между реставрационной компанией и студенткой СПбГУ Валерией Ефремовой был заключен договор по разработке проектной документации для проведения работ по реставрации склепа Александра фон Бекмана, подготовка этой документации еще продолжается.

Ранее в 2021 году Валерия Ефремова и группа третьекурсников СПбГУ, обучающихся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», объявили краудфандинг, в ходе которого собрали 288 тысяч рублей. Эти деньги были направлены на изучение и составление необходимых документов для реставрации металлической конструкции.



На плачевное состояние склепа генерал-майора Александра фон Бекмана, в котором проходила часть действия фильма Алексея Балабанова «Брат», Валерия обратила внимание в 2019 году во время стажировки в КГИОПе, когда она вместе с экспертами изучала состояние Смоленского лютеранского кладбища.

Руководитель реставрационной компании «МАТИС» Дмитрий Матюшкин рассказал, что в мастерской планируют воссоздать утраченные детали по образцу сохранившихся, сделав с них слепки. Сроки и объем реставрационных работ будут определены после согласования документации КГИОПом.



Фамильные надгробия и фундамент склепа специалисты ООО «Реставрационная мастерская «Наследие» законсервируют под временным деревянным навесом «в ближайшее время».

