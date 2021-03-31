Взять реставрацию «Беседки Брата» в свои руки решили студенты, обучающиеся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». «К сожалению, несмотря на то что объект достаточно известный и в какой-то степени культовый, он находится в очень плачевном, разрушенном состоянии и требует скорейшей реставрации», — отмечают авторы проекта.

Студенты СПбГУ решили отреставрировать склеп генерал-майора Александра фон Бекмана, известный по фильму «Брат» Алексея Балабанова. Сбор средств на обновление исторического объекта на Смоленском кладбище открыт на платформе «Планета».

В январе 2021 года КГИОП выдал команде студентов разрешение на реставрацию памятника. Сейчас активисты собирают деньги на составление сметы проекта, необходимо 40 тысяч рублей. Пока горожане пожертвовали 5 600 рублей.



«Без данного документа в реставрационной компании нам не смогут сказать полную стоимость реставрационного проекта и самой реставрации. Следующий этап — это составление сметы и плана проекта, согласованного с государственной историко-культурной экспертизой, закупка необходимых материалов и непосредственные работы на самом объекте», — рассказали студенты.



Могила фон Бекмана признана объектом культурного наследия регионального значения. Памятник стал знаменит после фильма «Брат» Алексея Балабанова. В «беседку» главного героя Данилу Багрова приводит немец Гофман.

