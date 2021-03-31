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Студенты СПбГУ хотят подарить вечную жизнь «Беседке Брата». Открыт сбор на реставрацию

Студенты собирают деньги на реставрацию «Беседки Брата» на Смоленском кладбище в Петербурге

Студенты СПбГУ решили отреставрировать склеп генерал-майора Александра фон Бекмана, известный по фильму «Брат» Алексея Балабанова. Сбор средств на обновление исторического объекта на Смоленском кладбище открыт на платформе «Планета».

Взять реставрацию «Беседки Брата» в свои руки решили студенты, обучающиеся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». «К сожалению, несмотря на то что объект достаточно известный и в какой-то степени культовый, он находится в очень плачевном, разрушенном состоянии и требует скорейшей реставрации», — отмечают авторы проекта.

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В январе 2021 года КГИОП выдал команде студентов разрешение на реставрацию памятника. Сейчас активисты собирают деньги на составление сметы проекта, необходимо 40 тысяч рублей. Пока горожане пожертвовали 5 600 рублей.

«Без данного документа в реставрационной компании нам не смогут сказать полную стоимость реставрационного проекта и самой реставрации. Следующий этап — это составление сметы и плана проекта, согласованного с государственной историко-культурной экспертизой, закупка необходимых материалов и непосредственные работы на самом объекте», — рассказали студенты.

Могила фон Бекмана признана объектом культурного наследия регионального значения. Памятник стал знаменит после фильма «Брат» Алексея Балабанова. В «беседку» главного героя Данилу Багрова приводит немец Гофман.

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Комментарии (1)

bluxer
Я тут брату гостинцы вез, да видать не судьба.
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