В городе, где родился Брежнев, не смогли найти деньги на снос его памятника

Власти города Каменское Днепропетровской области Украины, где родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не собираются демонтировать памятник генсеку. Причина — нехватка средств. Об этом, как пишет 9 января «Коммерсантъ», заявил первый заместитель мэра города Александр Чернышев.



По его словам, сейчас деньги из горбюджета направляются в первую очередь на защиту населения, территориальную оборону, коммунальным предприятиям. К вопросу о демонтаже бюста власти думают вернуться после завершения военных действий.



На Украине в 2022 году активно сносили памятники, связанные с Россией. Так, в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, в Одессе — памятники Екатерине II и Суворову.

