    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -16

    4 м/с, вос

    766мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    В городе, где родился Брежнев, не смогли найти деньги на снос его памятника

    2817
    3 комментария

    Власти города Каменское Днепропетровской области Украины, где родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не собираются демонтировать памятник генсеку. Причина — нехватка средств. Об этом, как пишет 9 января «Коммерсантъ», заявил первый заместитель мэра города Александр Чернышев.

    По его словам, сейчас деньги из горбюджета направляются в первую очередь на защиту населения, территориальную оборону, коммунальным предприятиям. К вопросу о демонтаже бюста власти думают вернуться после завершения военных действий.

    На Украине в 2022 году активно сносили памятники, связанные с Россией. Так, в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, в Одессе — памятники Екатерине II и Суворову.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УкраинаСнос памятников
    ЛАЙК7
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close