«Ласточка» на Выборг застряла в районе Удельной

Читатели «Фонтанки» сообщают, что «Ласточка» до Выборга застряла на подъезде к станции в Выборгском районе Петербурга.

Одна из пассажирок рассказала, что в районе 13:50 электричка встала неподалеку от Удельной и не двигается до сих пор. Света в составе нет.

Те, кто ждет электричку на железнодорожной станции (а она должна была прибыть в 13:59), видят её километре от Удельной. Но им остается пока только считать минуты опоздания.



В Северо-Западной пригородной пассажирской компании «Фонтанке» заявили, что задержка на перегоне Ланская — Удельная случилась по технической причине и продлилась 20 минут, к 14:30 состав уже отправился по маршруту. По данному факту будет проведена служебная проверка с причастными дирекциями.

