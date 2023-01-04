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    «Ласточка» на Выборг застряла в районе Удельной

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    Читатели «Фонтанки» сообщают, что «Ласточка» до Выборга застряла на подъезде к станции в Выборгском районе Петербурга.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Одна из пассажирок рассказала, что в районе 13:50 электричка встала неподалеку от Удельной и не двигается до сих пор. Света в составе нет.

    Те, кто ждет электричку на железнодорожной станции (а она должна была прибыть в 13:59), видят её километре от Удельной. Но им остается пока только считать минуты опоздания.

    В Северо-Западной пригородной пассажирской компании «Фонтанке» заявили, что задержка на перегоне Ланская — Удельная случилась по технической причине и продлилась 20 минут, к 14:30 состав уже отправился по маршруту. По данному факту будет проведена служебная проверка с причастными дирекциями.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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