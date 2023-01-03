Только живьём. В Киргизии артистам запретили петь под фонограмму

Глава министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, согласно которому местным артистам теперь запрещено петь под фонограмму.
Как сообщает 3 января РИА Новости, приказ вступил в силу в первый день нового года. Согласно документу, живое исполнение становится обязательным в зданиях госучреждений образования и культуры, а также в театрах, спортучреждениях, филармониях, концертных залах и так далее. Кроме этого, запрещено петь под фонограмму в ходе культурно-массовых мероприятий.
«Фонтанка» писала, что в середине декабря спикер парламента Киргизии запретил одному из министров выступать на русском языке.