Пейзаж после битвы. «Центровые» депутаты и Смольный прикинули перспективы платных парковок

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Активисты добились от Смольного уступок по отношению к жителям, которые вдруг оказываются внутри зоны платной парковки. Теперь они просят за инвалидов, рабочий класс и жителей коммуналок.

Депутаты Заксобрания от центральных районов Петербурга и транспортный блок Смольного обсудили перспективы развития платной парковочной зоны после того, как администрация пошла на уступки жителям и вернула границы льготных парковочных разрешений до уровня района. Что делать с инвалидами, соцобъектами, предприятиями и коммуналками — мнения у законодателей и чиновников сошлись не во всем.



В Помпейском зале Мариинского дворца 23 декабря за овальный стол сели депутаты, избранные от исторических районов Петербурга, в которых уже есть или скоро будет платная парковка, и чиновники от транспортного блока Смольного. Первые транслировали чаяния жителей, вторые объясняли, почему «нет», и просили у членов парламента посильной законодательной помощи.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этой неделе (на фоне активного недовольства жителей Адмиралтейского района) Смольный подтвердил, что меняет — по крайней мере, пока — концепцию льготных парковочных разрешений для горожан. Границы этих разрешений, которые сейчас проходят по муниципальным образованиям проживания резидентов, расширили на весь район. То есть теперь будет так, как уже устроено в Центральном районе (который теперь не будут «дробить» на муниципалитеты с Нового года, как собирались). Смольный рассматривал несколько возможных послаблений для местных жителей, которые настаивали, что им ежедневно надо ездить не только в пределах округа, но и по всему району (школы, поликлиники). В частности, существовал вариант — позволить резидентам брать муниципалитет «плюс один» (то есть свой и еще один по выбору). В итоге выбран радикальный путь — отказ от муниципального деления как такового; радикальнее была бы только отмена платной парковки.



То, что решение еще может поменяться, «Фонтанке» подтвердил после мероприятия глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. Он пояснил: проектирование системы велось исходя из того, что разделение по зонам будет меньше, чем район. Но при этом не обязательно сужать зоны и до границ муниципалитетов, просто это — понятное горожанам деление.

Очевидно, что расширение границ — это вынужденная мера перед лицом социального напряжения. Достаточно вспомнить, как убежденно комитет раньше говорил, что это противоречит социальной задаче платной зоны — сокращению трафика. Если говорить совсем просто — трафику все равно, откуда и куда вы едете: если вы с утра вывели свою машину со двора, чтобы домчать до поликлиники, вместо того, чтобы пройтись пешком или доехать на автобусе — вы ничем не отличаетесь от человека, который едет через весь город, ваш автомобиль вливается в общую массу. А значит целевые показатели платной зоны (которые, к слову, не в штрафах и не в деньгах) не достигнуты. Так что главной уступки от транспортного блока активисты и депутаты добились, но у них еще много всего в запасе.



Депутаты вновь начали с того, что, по впечатлениям жителей от разметки в Адмиралтейском районе, мест для парковки стало меньше. Енокаев объяснил: задачи сокращать количество парковочных мест не стояло, просто раньше автомобили часто ставили у самых выездов из арок, а после того, как разметку привели в соответствие с ГОСТами и ПДД, оставлять так машины больше нельзя: у выездов должен быть свободный «треугольник» для маневров.



Больной вопрос — это места для инвалидов, на которые норовят встать нарушители (добавим, включая сотрудников центра управления парковками). «Хочу попросить здесь вашей поддержки и помощи, потому что это законодательная инициатива на федеральном уровне, ее надо дожимать», — сказал Енокаев. Места для инвалидов — это 10% в зоне платной парковки. Люди с ограниченными возможностями имеют право парковаться там бесплатно. Эти места обособлены и выделены знаками. Но бывает и так, что подъезжает автомобиль, паркуется, и водитель кидает «инвалидный» значок. Следить, чтобы таких злоупотреблений не было, должно ГИБДД. Но такие случаи на статистику ДТП никак не влияют, поэтому для полиции это «не самое актуальное направление», пояснил глава комтранса. В итоге такие места занимают вполне себе здоровые водители, а для инвалидов мест не остается.



Чиновник привел пример: маломобильный преподаватель СПбГУ. Место для парковки в 10 метрах, но когда дама ездит без сопровождающего, да еще и зимой, когда сугробы и гололед, ей не преодолеть самостоятельно даже это расстояние. Город старается рисовать такие зоны адресно, чтобы было удобно конкретным маломобильным людям. И именно эти места занимают нарушители. «Есть законопроект, он лежит в Государственной Думе, прошел первое чтение. Он подразумевает передачу набора полномочий от ГИБДД <...> на субъектовый уровень», — объяснил Енокаев и добавил: необходимо инициативу довести до утверждения, и тогда бороться с такими «паркунами» будет уже город.



Второй аспект — это уборка парковочных зон. Чиновники вроде как решили, что расчищать эти локации будут в приоритетном порядке. Глава комтранса объяснил, что теперь, получая от коммунальщиков данные по месту и времени уборки, их направляют через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» в первую очередь, жителям этой локации. Это помогает эффективнее доводить сведения до горожан. Но, конечно, время для разговора о какой бы то ни было уборке выбрали не самое удачное.

Собравшиеся также обсудили вопрос других желающих парковаться бесплатно. В частности, предприятий. Глава парламентской комиссии по соцполитике Александр Ржаненков рассказал, что на «Адмиралтейских верфях» и в «Гознаке» очень много возмущенных людей, которые привыкли добираться до работы на машинах (в случае с верфями это более 2 тысяч человек). «Надо найти варианты, более подходящие для рабочего класса», — заметил депутат.



Енокаев был тверд: никаких послаблений для предприятий не будет: «Мы государственным учреждениям отказываем, потому что, если хотя бы для одного предприятия сделать меру доступной, тогда вся система и вся логика внедрения платных парковок начинает ломаться. Кто судит: какому предприятию давать, а какому нет. Начинается субъективная оценка, это некорректно. Каждое предприятие имеет свою ситуацию <...>. Решение, что для трудовых, рабочих целей разрешения не будут носить льготного характера ни для кого». В утешение глава комитета сказал: город усиливает общественный транспорт.

Бесплатной парковки в выходные — по примеру Москвы — в Петербурге тоже не предвидится. У города на Неве и столицы разные форматы: в Москве нет бесплатной ночной стоянки, но зато у них бесплатные выходные. «Яблочник» Борис Вишневский обратил внимание, что точечно есть улицы, на которых в выходные нет трафика, поэтому нет проблемы разгрузки трафика и там вполне можно было бы сделать парковку бесплатной в нерабочие дни.



Единоросс Константин Чебыкин, видимо, как многодетный отец, поднял проблему парковки для семей с большим количеством отпрысков и предложил выдавать им больше одного разрешения.

Обсудили и перспективы: в следующем году платная зона должна накрыть еще 2 района. Гладунов, как депутат от Петроградского, поспорил с Вишневским, который живет на Васильевском острове, какой из районов пойдет первым. Оба парламентария предпочли бы уступить, но приблизительные сроки уже известны. Для Петроградки — лето 2023 года, для Василеостровского района — осень.

Редкий случай единения партии власти и оппозиции продемонстрировали Наталья Астахова и Борис Вишневский в вопросе выдачи льготных парковочных разрешений жителям коммуналок и необходимости для собственников «обычных» квартир получать согласие сособственников помещения. На два голоса парламентарии убеждали чиновника, что выдавать коммуналкам только одно разрешение на квартиру — несправедливо. Енокаев возразил: так появится возможность для злоупотреблений, ведь любая квартира может стать коммунальной, и льготные разрешения будут множиться.



Из других пожеланий депутаты назвали льготный период оплаты по штрафам, более гибкую систему оплаты в случае, если человек паркуется дольше, чем на 15 бесплатных минут, но меньше часа, а также направление средств от оплаты парковки адресно на уборку этих территорий. Наконец — выдавать льготные разрешения не по месту прописки, а по месту жительства.

Еще одно предложение — бесплатная парковка у соцобъектов: школ, поликлиник, детских садов. Но, как пояснил глава комтранса, эта идея нежизнеспособна. Как показала московская практика, станет только хуже: отследить, паркуется человек по надобности или это любитель сэкономить, невозможно.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

