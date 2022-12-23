Комтранс: Границы льготных парковочных разрешений в Петербурге могут измениться

В будущем границы, в которых действуют льготные парковочные разрешения для жителей центра Петербурга, могут измениться. Об этом 23 декабря «Фонтанке» рассказал глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев. Ранее Смольный объявил, что действие разрешений расширили с границ муниципалитетов до границ района. Это произошло на фоне недовольства горожан.



«Это не может не повлиять, безусловно», — ответил Енокаев на вопрос, не помешает ли задаче разгрузки центра города от транспорта уступка для жителей центра расширить действие разрешений до границ района.