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    Комтранс: Границы льготных парковочных разрешений в Петербурге могут измениться

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    17 комментариев

    В будущем границы, в которых действуют льготные парковочные разрешения для жителей центра Петербурга, могут измениться. Об этом 23 декабря «Фонтанке» рассказал глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев. Ранее Смольный объявил, что действие разрешений расширили с границ муниципалитетов до границ района. Это произошло на фоне недовольства горожан.

    «Это не может не повлиять, безусловно», — ответил Енокаев на вопрос, не помешает ли задаче разгрузки центра города от транспорта уступка для жителей центра расширить действие разрешений до границ района.

    «Мы вернемся к этому вопросу по ходу развития транспортной инфраструктуры, — добавил председатель комитета. — Для того, чтобы привычки транспортные для горожан было проще менять. Пока решение вот такое. Мы наблюдаем за ситуацией, потому что и московская практика, и базовое проектирование велось исходя из того, что разделение по зонам меньше, чем район. То есть это необязательно муниципальное образование должно быть — у нас нет такой обязанности делать по границам. Это просто понятные для горожан границы. Они [границы] откуда-то берутся. Зоны могут измениться в будущем, но пока решение такое».

    Смольный решил расширить действие парковочных разрешений для проживающих в центре жителей до границ районов. Это правило начнет действовать с 1 января 2023 года в Центральном и Адмиралтейском районах. Источники редакции сообщали, что эта мера носит временный характер.

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    Комментарии 17

    MinimumLaw23 Дек 2022 в 14:53
    Ну не знаю. Скажу сугубо за себя. Работа в районе Техноложки, место жительства - Шуршавель (теплицы и лошадок помню). Машина стоит у дома и ездит по выходным и на дачу. На работу электричкой (я, к слову, не заметил особых преимуществ тактового движения - как была толпа народу по утрам и вечерам так и осталась - надо как метро с интервалом 5 минут). Проездной на будни на месяц - как бензин на неделю. ТО сильно реже. Вообще бы с учета снял и продал, но... Огородничество в округе и родители в области. А вот туда машиной дешевле. В смысле вдвоем - паритет, а втроем и больше дешевле. Ну груз, опять же... А вот болеть в этом году приходится больше. Но городу пофиг - я по ДМС лечусь (спасибо родной конторе). Они, к слову, и 50% оплаты парковки готовы компенсировать, но даже 10 тыров в месяц за право приехать на любимую работу - для меня слишком. Пробки утренние в Шуршавеле, к слову, никуда не делись. Т машин у работы меньше не стало. Жду лета - будет велосипед. И пусть Дядя Саша лесом идет.
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