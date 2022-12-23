Комтранс: Границы льготных парковочных разрешений в Петербурге могут измениться

В будущем границы, в которых действуют льготные парковочные разрешения для жителей центра Петербурга, могут измениться. Об этом 23 декабря «Фонтанке» рассказал глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев. Ранее Смольный объявил, что действие разрешений расширили с границ муниципалитетов до границ района. Это произошло на фоне недовольства горожан.
«Это не может не повлиять, безусловно», — ответил Енокаев на вопрос, не помешает ли задаче разгрузки центра города от транспорта уступка для жителей центра расширить действие разрешений до границ района.
«Мы вернемся к этому вопросу по ходу развития транспортной инфраструктуры, — добавил председатель комитета. — Для того, чтобы привычки транспортные для горожан было проще менять. Пока решение вот такое. Мы наблюдаем за ситуацией, потому что и московская практика, и базовое проектирование велось исходя из того, что разделение по зонам меньше, чем район. То есть это необязательно муниципальное образование должно быть — у нас нет такой обязанности делать по границам. Это просто понятные для горожан границы. Они [границы] откуда-то берутся. Зоны могут измениться в будущем, но пока решение такое».
Смольный решил расширить действие парковочных разрешений для проживающих в центре жителей до границ районов. Это правило начнет действовать с 1 января 2023 года в Центральном и Адмиралтейском районах. Источники редакции сообщали, что эта мера носит временный характер.