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    Страховщики: запчасти для автомобилей в России с марта подорожали почти на 30%

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    В среднем за последние девять месяцев 2022 года автомобильные запчасти в России подорожали на 27,7%. Цены на детали для отечественных машин выросли меньше, а для автомобилей ушедших брендов местами намного больше.

    Меньше всего за период с 19 марта по 19 декабря подорожали запчасти для «Лад» — на 10–12%, сообщает 23 декабря Autonews со ссылкой на данные Российского союза страховщиков. Наибольший же рост цен пришелся на запчасти для автомобилей тех марок, что ушли из России или «заморозились» в начале весны. Ряд наименований подорожал на 40–45%, а самые популярные или редкие, вроде деталей кузова, — на 60–70%. Причиной этому то, что замен и аналогов им, как правило, нет, а наладить их поставку параллельным импортом не так-то просто.

    При этом по ряду запчастей сейчас налаживаются поставки по параллельному импорту, и с октября цены на них сильно не росли, отмечают в РСА. В то же время есть ряд наименований, стоимость которых начала расти только в последнее время. Это объясняют заканчивающимися складскими запасами при отсутствии стабильного параллельного импорта.

    Страховщики также отмечают рост цен на лакокрасочные материалы и стоимости нормо-часов на СТО. Здесь удорожание составило примерно 10–15%. Кроме того, из-за нестабильных поставок, когда, например, часть необходимых деталей уже имеется, а часть где-то «зависла», растягиваются сроки ремонта автомобилей.

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    Рост ценЦеныЗапчасти для автомобилей
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