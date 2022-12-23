Страховщики: запчасти для автомобилей в России с марта подорожали почти на 30%

В среднем за последние девять месяцев 2022 года автомобильные запчасти в России подорожали на 27,7%. Цены на детали для отечественных машин выросли меньше, а для автомобилей ушедших брендов местами намного больше.



Меньше всего за период с 19 марта по 19 декабря подорожали запчасти для «Лад» — на 10–12%, сообщает 23 декабря Autonews со ссылкой на данные Российского союза страховщиков. Наибольший же рост цен пришелся на запчасти для автомобилей тех марок, что ушли из России или «заморозились» в начале весны. Ряд наименований подорожал на 40–45%, а самые популярные или редкие, вроде деталей кузова, — на 60–70%. Причиной этому то, что замен и аналогов им, как правило, нет, а наладить их поставку параллельным импортом не так-то просто.