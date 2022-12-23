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    Американские врачи против «Терафлю». Препарат не доказал свою эффективность

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    Управление по санитарному надзору за качеством продуктов питания и медикаментов США (FDA) призвало снять с продажи несколько препаратов, среди которых оказался противопростудный порошок «Терафлю». Об этом 23 декабря сообщает The Wall Street Journal.

    Врачи исследовали популярный препарат и признали его неэффективным. «Терафлю» содержит безрецептурный фенилэфрин. Это вещество якобы помогает справиться с заложенностью носа. Результаты исследований показали, что это не так. Поэтому FDA попросило снять препараты, содержащие фенилэфрин, с продаж.

    Компании, выпускающие популярные антигистаминные и противопростудные, пока никак не прокомментировали информацию.

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